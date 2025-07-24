Вартість спецсесії ЄВІ становитеме 1176 грн

Вартість спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту (ЄВІ) до магістратури й аспірантури становитиме 1176 грн, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"Цьогоріч вступники до магістратури й аспірантури за бажанням можуть скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ) під час третьої, спеціально організованої сесії. Її проведення здійснюють за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Вартість послуги становить 1176 гривень", - йдеться в повідомленні УЦОЯО.

Зазначається, що реєстрація для участі у спецсесії ЄВІ буде вважатися завершеною лише після зарахування оплати за проведення вступних випробувань на рахунок Центру оцінювання й отримання екзаменаційного листка.

У відомстві звернули увагу, що оплату необхідно здійснити до 13 серпня включно, інакше реєстрацію буде скасовано.

"Зареєструватися для участі в спецсесії можуть ті, хто зареєструвалися для участі в основній чи додатковій сесії ЄВІ, але не взяли в ній участі або бажають повторно пройти вступне випробування, а також ті, хто не зареєструвалися для участі в основній чи додатковій сесії ЄВІ", - нагадали в Центрі.

Як повідомлялося, вступникам до магістратури та аспірантури буде надано можливість за бажанням скласти ЄВІ під час спеціально організованої сесії, реєстрація на яку пройде 1-8 серпня, а сама сесія - 11-14 вересня.