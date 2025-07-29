Інтерфакс-Україна
Події
11:58 29.07.2025

Додаткова сесія ЄФВВ і ЄВІ до магістратури розпочнеться 29 липня

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Додаткова сесія ЄФВВ і ЄВІ до магістратури розпочнеться 29 липня

Додаткова сесія єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) та єдиного вступного іспиту (ЄВІ) для вступників до магістратури триватиме з 29 липня по 18 серпня, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"У запрошенні-перепустці, окрім дати та місця проведення тестування, зазначено час його початку. Вступне випробування розпочинається для першої зміни — о 10:00, для другої — о 15:00. Допуск до пункту тестування буде розпочато за 30 хвилин і припинено за 5 хвилин до початку тестування. Звертаємо увагу на те, що учасників, які запізнилися або не пред’явили екзаменаційного листка та документа, що посвідчує особу, не буде допущено до тестування", - йдеться у повідомленні УЦОЯО.

Зазначається, що після завершення роботи над тестом на екрані монітора відобразиться інформація про кількість наданих відповідей і кількість тестових балів, які нарахувала платформа після автоматизованого накладання ключів відповідей на збережені відповіді.

"Тож учасники й учасниці  зможуть самостійно, скориставшись таблицями переведення тестових балів в рейтингову оцінку за шкалою 100–200 балів, попередньо визначити свої результати. Звертаємо увагу на те, що за виконання завдань ЄВІ ви отримаєте результати за кожен блок окремо", - додали у відомстві.

В УЦОЯО розповіли, що офіційні результати додаткової сесії ЄВІ/ЄФВВ буде розміщено в кабінетах учасників вступних випробувань до 22 серпня.

Як повідомлялося, понад 93 тис. осіб зареєструвалося на вступні іспити до магістратури. Крім того, бажання пройти тестування, необхідні для здобуття ступеня доктора філософії/доктора мистецтва, виявили понад 14 тис. вступників.

Теги: #єфвв #сесія #єві

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