Реєстрація на вступні випробування в аспірантуру триватиме 2-23 травня

Реєстрація на складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ) і проходження єдиного вступного випробування з методології наукових досліджень (ЄВВ) для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії/доктора мистецтва розпочнеться 2 травня і триватиме до 23 травня 2025 року включно, повідомляє Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"Приймальні комісії закладів вищої освіти здійснюватимуть реєстрацію як за особистим зверненням, так і в дистанційному форматі. Це дає вступникам і вступницям змогу вибрати зручний для них спосіб подавання документів", - йдеться у повідомленні УЦОЯО.

Зазначається, що у разі виникнення запитань або труднощів із реєстрацією слід звернутися саме до приймальної комісії вибраного для вступу закладу, адже вона уповноважена проводити цей процес і може надати фахову підтримку.

Як повідомлялося раніше, до 12 червня, учасники, зареєстровані на основну сесію ЄВІ/ЄВВ, отримають на своїх інформаційних сторінках запрошення-перепустки, де буде зазначено дату, час і місце проведення тестування.

Крім того, у додатковий період (16–17 червня) матимуть змогу зареєструватися для складання ЄВІ/ЄВВ ті особи, які не змогли цього зробити під час основного періоду реєстрації. Запрошення-перепустки надійдуть до 14 серпня.

Самі іспити проходитимуть у дві сесії: основна: 07– 28 липня; додаткова: 18–28 серпня 2025 року. Оголошення результатів основної сесії вступних випробувань відбудеться до 08 серпня, а додаткової – до 03 вересня 2025 року.