Учасники основних сесій ЄВІ-2025 в магістратуру отримали результати в персональних кабінетах - УЦОЯО

Всі учасники основних сесій єдиного вступного іспиту (ЄВІ), які проходили тестування в період з 24 до 27 червня, отримали свої результати за шкалою 100–200 балів в їхніх кабінетах учасників вступних випробувань, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"У відповідній вкладці вже доступна опція формування екзаменаційної картки, яка потрібна потенційним магістрам для вступу до закладів вищої освіти України. Крім того, учасники мають змогу завантажити Картку результатів кожного блоку ЄВІ. У ній зазначено, під яким номером учасник виконував кожне завдання, відповідний номер завдання в системі УЦОЯО, правильні відповіді та кількість набраних балів за кожне завдання", - йдеться в повідомленні Центру.

У відомстві нагадали, що одразу після завершення роботи над всіма завданнями ЄВІ на платформі тестування учасники мали змогу побачити кількість наданих ними відповідей і кількість тестових балів, які їм нарахувала платформа після автоматизованого накладання ключів відповідей на збережені ними відповіді за кожен блок ЄВІ.

Зокрема, зарахування тестових балів за виконання завдань блоків ЄВІ – тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) і тесту з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника) – було здійснено відповідно до затверджених схем.

"Результати основної сесії єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) буде розміщено в кабінетах учасників до 18 липня", - повідомили в УЦОЯО.

Як повідомлялося, понад 93 тис. осіб зареєструвалося на вступні іспити до магістратури. Крім того, бажання пройти тестування, необхідні для здобуття ступеня доктора філософії/доктора мистецтва, виявили понад 14 тис. вступників.