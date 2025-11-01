Тестування системи е-ТТН розпочинається у листопаді 2025р

Прийом заявок від операторів електронного документообігу (ЕДО) на тестування системи електронних товарно-транспортних накладних (е-ТТН) розпочинається з листопада 2025 року, а на грудень планується реєстрація перших накладних в системі е-ТТН, повідомило Міністерство розвитку громад та територій у п’ятницю.

"Це потрібно, щоб оператори могли бути повноцінно підключеними до Системи та надавали послуги бізнесу з формування та використання електронних ТТН", – йдеться у релізі міністерства.

Зазначається, що технічним адміністратором системи е-ТТН стало державне підприємство "Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки ".

Мінрозвитку додало, що на травень 2026 планується запуск актів коригування е-ТТН, а на кінець 2026 року - завершення модернізації системи та запуск спеціальних форм ТТН.

У відомстві наголосили, що модернізація системи дозволить обробляти не менше 1 млн транзакцій на добу та масштабувати системи на запит бізнесу.

Також здійснюється робота, щоб інспектори "Укртрансбезпеки" вже у грудні цього року могли перевіряти електронні ТТН без потреби мати на борту вантажівки паперові версії ТТН.

Крім того, планується до кінця 2026 року визначити терміни впровадження обов'язковості е-ТТН для перевезень та можливості для перехідного періоду.