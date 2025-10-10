Інтерфакс-Україна
16:09 10.10.2025

Львів розпочне тестування альтернативних систем живлення на випадок блекауту

Львів розпочне тестування альтернативних систем живлення на випадок блекауту

Львів розпочне тритижневе тестування альтернативних систем живлення для муніципальних систем та інфраструктури на випадок блекауту, повідомив мер міста Андрій Садовий.

"Від завтра переводимо Львів у режим тестування. Маємо перевірити всі наші ресурси, механізми, забезпечення й оперативність. Робимо це кожного року, але вперше одночасно по всьому місту", – зазначив він у Facebook.

Так, найближчими вихідними у місті переведуть світлофори з основного живлення на альтернативне, аби переконатися, що вони працюватимуть у випадку блекауту. Аналогічні заходи проводимуться для систем водопостачання, електрики, газу, громадського транспорту, зв’язку та інших важливих для функціонування міста систем, додав Садовий.

Крім того, у Львові старт опалювального сезону відкладений на кілька тижнів, зазначив мер міста. Садовий додав, що поки не встановлені ліміти, міські ТЕЦ не запускають на повну потужність.

"Станом на жовтень ми маємо ліміт газу у 8 млн куб. м. Щоб повноцінно пройти осінньо-зимовий період, в жовтні треба ще 10 млн куб. м – на сьогодні їх немає. Ми подали тепло по заявках у школи, садочки, лікарні", – повідомив він.

