Інтерфакс-Україна
Телеком
17:17 14.08.2025

Харків та Бородянка доєднаються до тестування 5G в Україні

2 хв читати
Харків та Бородянка доєднаються до тестування 5G в Україні

Уряд України додав Харків та Бородянку під Києвом до переліку населених пунктів, де відбудеться пілотне впровадження мобільного зв’язку 5G, початок тестування якого заплановано на цю осінь, повідомив перший віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у четвер.

"До тестування технології, окрім Львова, приєднаються ще два міста: Харків та Бородянка. Старт — вже цієї осені ", - написав він у телеграм-каналі.

За словами Федорова, через обстріли Харків та Бородянка зазнали значних руйнувань. Таким чином, фахівці зможуть оцінити потенціал 5G у відбудові міст, а також від впровадження smart-рішень для муніципалітетів до цифрових сервісів для громадян.

Нові технології забезпечать швидший інтернет і стабільніший зв’язок, додав міністр.

Як повідомлялося, про запуск пілотного проєкту 5G Федоров повідомив на початку листопада 2024 року. "Запускаємо пілотний 5G в Україні. У трьох містах протестують сумісність 5G із військовим обладнанням. Пілот триватиме два роки і пройде у два етапи", - написав він тоді у телеграм-каналі.

За його словами, під час випробувань НКЕК та Український державний центр радіочастот перевірять, чи не впливає обладнання 5G на роботу військових мереж.

Федоров зазначав, що 5G здатен передавати дані в 10 разів швидше, ніж 4G, тому створює нові можливості для обміну великими обсягами інформації на надвисоких швидкостях. "Це один з ключових кроків до повноцінного запуску 5G в Україні, який ми плануємо завершити до 2030 року", - наголошував глава Мінцифри.

В той же час до останнього часу тестування 5G, як правило, обмежувалося окремими просторами.

Теги: #харків #5g #бородянка #тестування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:37 12.08.2025
"Київстар" проводить тестування супутникової технології Starlink Direct to Cell в Україні для запуску восени

"Київстар" проводить тестування супутникової технології Starlink Direct to Cell в Україні для запуску восени

16:42 09.08.2025
Ворожий БпЛА поцілив у меблевий магазин у Харкові, є поранені - Терехов

Ворожий БпЛА поцілив у меблевий магазин у Харкові, є поранені - Терехов

18:46 08.08.2025
У наркологічному медзакладі в Харкові на зарплату "мертвим душам" витратили понад мільйон гривень - прокуратура

У наркологічному медзакладі в Харкові на зарплату "мертвим душам" витратили понад мільйон гривень - прокуратура

09:00 08.08.2025
У Харкові ліквідовано пожежу, спричинену ударом ворожого БпЛА, постраждали 2 мирних мешканці

У Харкові ліквідовано пожежу, спричинену ударом ворожого БпЛА, постраждали 2 мирних мешканці

00:09 08.08.2025
Через удар ворожого "шахеду" в Харкові спалахнула пожежа на цивільному підприємстві

Через удар ворожого "шахеду" в Харкові спалахнула пожежа на цивільному підприємстві

14:06 06.08.2025
Кабмін пропонує віднести селище Бородянка Київської області до категорії міст

Кабмін пропонує віднести селище Бородянка Київської області до категорії міст

23:30 05.08.2025
Окупанти вдруге вдарили дроном по Харкову, даних щодо постраждалих немає

Окупанти вдруге вдарили дроном по Харкову, даних щодо постраждалих немає

21:53 05.08.2025
У Харкові одна постраждала

У Харкові одна постраждала

21:49 05.08.2025
Ворожий дрон вдарив по АЗС у Харкові, за попередніми даними є постраждалі

Ворожий дрон вдарив по АЗС у Харкові, за попередніми даними є постраждалі

20:55 04.08.2025
Україна розгляне можливість збільшення відсотку заброньованих працівників на підприємствах, які працюють на прифронтових і прикордонних територіях

Україна розгляне можливість збільшення відсотку заброньованих працівників на підприємствах, які працюють на прифронтових і прикордонних територіях

ВАЖЛИВЕ

"Київстар" проводить тестування супутникової технології Starlink Direct to Cell в Україні для запуску восени

"Київстар" у II кв.-2025 збільшив EBITDA на 23,5%, наростив виручку на 25,8%

Україна зможе приєднатися до зони ЄС "роумінг як вдома" з 2026 року - Єврокомісія

Національний освітній проєкт CDTO Campus розглядає можливість виходу на міжнародний рівень

Причиною збою у доступі до стрічок агентства "Інтерфакс-Україна" стала проблема із енергозабезпеченням датацентру в Нідерландах

ОСТАННЄ

"Vodafone Україна" оголосив черговий викуп євробондів майже на $4 млн

"Нова пошта" стала №1 в Європі за кількістю поштоматів в одній країні, очікує 63%-го стрибка відправлень через них у 2025р

Власник "Київстару" VEON завершив продаж частки "Білайн Киргизстан" державному Eldik Bank

Київстар планує восени запустити можливість надсилати SMS через супутник – прем'єр

Сервіс "е-Підприємець" у "Дії" розширився до 7 банків за рахунок Ощадбанку та А-Банку

"Vodafone Україна" викупив євробонди на $5,2 млн

Сьогодні День військ зв’язку ЗСУ

VEON очікує на лістинг "Київстару" на NASDAQ незабаром після зборів акціонерів Cohen Circle 12 серпня

"Київстар" у II кв.-2025 збільшив EBITDA на 23,5%, наростив виручку на 25,8%

Хакери атакують українські держоргани фішинговими листами під виглядом судових повісток

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА