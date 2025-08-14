Харків та Бородянка доєднаються до тестування 5G в Україні

Уряд України додав Харків та Бородянку під Києвом до переліку населених пунктів, де відбудеться пілотне впровадження мобільного зв’язку 5G, початок тестування якого заплановано на цю осінь, повідомив перший віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у четвер.

"До тестування технології, окрім Львова, приєднаються ще два міста: Харків та Бородянка. Старт — вже цієї осені ", - написав він у телеграм-каналі.

За словами Федорова, через обстріли Харків та Бородянка зазнали значних руйнувань. Таким чином, фахівці зможуть оцінити потенціал 5G у відбудові міст, а також від впровадження smart-рішень для муніципалітетів до цифрових сервісів для громадян.

Нові технології забезпечать швидший інтернет і стабільніший зв’язок, додав міністр.

Як повідомлялося, про запуск пілотного проєкту 5G Федоров повідомив на початку листопада 2024 року. "Запускаємо пілотний 5G в Україні. У трьох містах протестують сумісність 5G із військовим обладнанням. Пілот триватиме два роки і пройде у два етапи", - написав він тоді у телеграм-каналі.

За його словами, під час випробувань НКЕК та Український державний центр радіочастот перевірять, чи не впливає обладнання 5G на роботу військових мереж.

Федоров зазначав, що 5G здатен передавати дані в 10 разів швидше, ніж 4G, тому створює нові можливості для обміну великими обсягами інформації на надвисоких швидкостях. "Це один з ключових кроків до повноцінного запуску 5G в Україні, який ми плануємо завершити до 2030 року", - наголошував глава Мінцифри.

В той же час до останнього часу тестування 5G, як правило, обмежувалося окремими просторами.