Інтерфакс-Україна
Телеком
10:24 27.09.2025

"Київстар" розпочне бета-тестування Starlink Direct to Cell у жовтні

2 хв читати
"Київстар" розпочне бета-тестування Starlink Direct to Cell у жовтні

Найбільший оператор мобільного зв’язку в Україні “Київстар” з жовтня по листопад 2025 року проведе бета-тестування технології Starlink Direct to Cell, за допомоги якої можна буде відправляти та отримувати СМС-повідомлення через супутниковий зв’язок за відсутності мобільного.

Згідно з повідомленням “Київстар”, тестування Direct to Cell буде безкоштовним, для участі потрібна наявність 4G-SIM від “Київстар” та 4G-смартфон на Android, тоді як для iOS підтримка очікується трохи пізніше.

Бета-тестування відбуватиметься по всій Україні, крім Дніпропетровської та Чернігівської областей, а також обмеження діють на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) і територіях, де ведуться бойові дії.

Зазначається, що вже у ІV кварталі планується впровадити повноцінну технологію. Надалі буде додано мобільний інтернет та голосовий зв’язок через VoLTE.

Як повідомлялося, 12 серпня CEO “Київстару” Олександр Комаров та перший віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров обмінялися першими повідомленнями, які були надіслані напряму зі смартфонів через супутник Starlink Direct to Cell у полі під Житомиром, продемонструвавши журналістам у тестовому режимі нову технологію, яка буде запущена для всіх клієнтів компанії восени цього року.

Тоді Комаров повідомив, що обмін текстовими повідомленнями будь-яких месенджерів для абонентів “Київстар” заплановано на осінь 2025 року, і ця послуга стане першим етапом впровадження технології Direct to Cell в Україні. На той момент тестова зона під Житомиром складала біля 200 кв. км, були й інші подібні тестові зони по Україні.

Starlink Direct to Cell (прямий супутниковий зв’язок зі смартфоном) — це технологія, яка дозволить українцям із 4G-смартфонами напряму підключатися до супутників у разі втрати сигналу наземної мережі. За даними “Київстару”, більше 16 млн абонентів компанії вже мають смартфони, які підтримують цю технологію, приблизно половина цих телефонів мають для цього спеціальні налаштування, тоді як інша половина також працюватиме, але менш ефективно.

“Київстар” обслуговує майже 23 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів “Домашнього інтернету”. Портфель цифрових сервісів включає медичну платформу Helsi, платформу кіно і телебачення “Київстар ТБ”, компанію лідера з райдхейлінгу та доставки Uklon. “Київстар” також є постачальником рішень для корпоративних клієнтів, надаючи послуги з хмарних технологій, кіберзахисту та штучного інтелекту. Через підрозділ Kyivstar.Tech розвиває напрям розробки ПЗ в Україні та є партнером міжнародних технологічних компаній, таких як Starlink.

“Київстар” за перше півріччя 2025 року збільшив EBITDA на 39,5% - до 12,85 млрд грн, тоді як його виручка зросла на 36,1% – до 22,58 млрд грн.

Основним акціонером Kyivstar Group з часткою 89,6% є телекомунікаційний холдинг VEON, який до виводу “Київстару” на біржу в серпні цього року був 100% його власником.

Теги: #starlink_direct_to_cell #київстар #тестування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:02 23.09.2025
"Київстар" проаналізує для Харкова міграційні потоки за 2022-25рр за 588 тис. грн

"Київстар" проаналізує для Харкова міграційні потоки за 2022-25рр за 588 тис. грн

10:41 04.09.2025
VEON змінив свого представника в наглядовій раді "Київстару"

VEON змінив свого представника в наглядовій раді "Київстару"

09:14 01.09.2025
"Київстар" з моменту виходу на біржу подорожчав на 20% й має потенціал подальшого зростання – президент

"Київстар" з моменту виходу на біржу подорожчав на 20% й має потенціал подальшого зростання – президент

15:19 28.08.2025
Київстар повністю завершив резервування мережі Домашнього Інтернету

Київстар повністю завершив резервування мережі Домашнього Інтернету

12:52 25.08.2025
Київстар удруге поспіль визнано найкращою мережею України за версією Ookla

Київстар удруге поспіль визнано найкращою мережею України за версією Ookla

19:41 22.08.2025
Waymo почне тестувати безпілотні автомобілі в Нью-Йорку

Waymo почне тестувати безпілотні автомобілі в Нью-Йорку

14:16 22.08.2025
Київстар та Google оголошують про партнерство щодо YouTube Premium в Україні

Київстар та Google оголошують про партнерство щодо YouTube Premium в Україні

21:08 20.08.2025
"Київстар " інвестував понад 3,2 млрд грн у резервне живлення та забезпечив генераторами більше 25% мережі

"Київстар " інвестував понад 3,2 млрд грн у резервне живлення та забезпечив генераторами більше 25% мережі

16:40 20.08.2025
Понад 25% мережі забезпечено генераторами — Київстар продовжує інвестувати у посилення енергоавтономності

Понад 25% мережі забезпечено генераторами — Київстар продовжує інвестувати у посилення енергоавтономності

18:41 15.08.2025
Ціна викупу "Київстаром" 28% Helsi склала $11 млн – звіт

Ціна викупу "Київстаром" 28% Helsi склала $11 млн – звіт

ВАЖЛИВЕ

Міністр цифровізації Польщі: РФ напала навмисно, у нас є факти та докази

"Vodafone Україна" в І півріччі скоротив чистий прибуток на 13% за зростання виручки на 15%

"Київстар" проводить тестування супутникової технології Starlink Direct to Cell в Україні для запуску восени

"Київстар" у II кв.-2025 збільшив EBITDA на 23,5%, наростив виручку на 25,8%

Україна зможе приєднатися до зони ЄС "роумінг як вдома" з 2026 року - Єврокомісія

ОСТАННЄ

УКФ запровадить окрему грантову програму для сценаріїв, документальних фільмів, телепередач і відеоблогів у 2026 р.

OpenAI, Oracle і SoftBank анонсували ще п'ять ШІ-майданчиків для проєкту Stargate

"Нова пошта" попереджає про фішингову атаку з боку шахраїв

Канада спрямує близько 92 млн грн на впровадження проєктів цифровізації та кібербезпеки України

Wi-Fi у школах підвищує мотивацію та успішність учнів – дослідження

ШІ у "Дії" обробляє понад 85% звернень громадян

Мін'юст США домагається виділення сегмента онлайн-реклами Google

HBO Max анонсував запуск платформи в Україні

Rothschild&Co розпочала аналіз Kyivstar Group з рекомендації "купувати"

Мінцифри спростувало інформацію про злив даних з "Дії" та оцінило це як скоординовану спробу атаки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА