"Київстар" розпочне бета-тестування Starlink Direct to Cell у жовтні

Найбільший оператор мобільного зв’язку в Україні “Київстар” з жовтня по листопад 2025 року проведе бета-тестування технології Starlink Direct to Cell, за допомоги якої можна буде відправляти та отримувати СМС-повідомлення через супутниковий зв’язок за відсутності мобільного.

Згідно з повідомленням “Київстар”, тестування Direct to Cell буде безкоштовним, для участі потрібна наявність 4G-SIM від “Київстар” та 4G-смартфон на Android, тоді як для iOS підтримка очікується трохи пізніше.

Бета-тестування відбуватиметься по всій Україні, крім Дніпропетровської та Чернігівської областей, а також обмеження діють на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) і територіях, де ведуться бойові дії.

Зазначається, що вже у ІV кварталі планується впровадити повноцінну технологію. Надалі буде додано мобільний інтернет та голосовий зв’язок через VoLTE.

Як повідомлялося, 12 серпня CEO “Київстару” Олександр Комаров та перший віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров обмінялися першими повідомленнями, які були надіслані напряму зі смартфонів через супутник Starlink Direct to Cell у полі під Житомиром, продемонструвавши журналістам у тестовому режимі нову технологію, яка буде запущена для всіх клієнтів компанії восени цього року.

Тоді Комаров повідомив, що обмін текстовими повідомленнями будь-яких месенджерів для абонентів “Київстар” заплановано на осінь 2025 року, і ця послуга стане першим етапом впровадження технології Direct to Cell в Україні. На той момент тестова зона під Житомиром складала біля 200 кв. км, були й інші подібні тестові зони по Україні.

Starlink Direct to Cell (прямий супутниковий зв’язок зі смартфоном) — це технологія, яка дозволить українцям із 4G-смартфонами напряму підключатися до супутників у разі втрати сигналу наземної мережі. За даними “Київстару”, більше 16 млн абонентів компанії вже мають смартфони, які підтримують цю технологію, приблизно половина цих телефонів мають для цього спеціальні налаштування, тоді як інша половина також працюватиме, але менш ефективно.

“Київстар” обслуговує майже 23 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів “Домашнього інтернету”. Портфель цифрових сервісів включає медичну платформу Helsi, платформу кіно і телебачення “Київстар ТБ”, компанію лідера з райдхейлінгу та доставки Uklon. “Київстар” також є постачальником рішень для корпоративних клієнтів, надаючи послуги з хмарних технологій, кіберзахисту та штучного інтелекту. Через підрозділ Kyivstar.Tech розвиває напрям розробки ПЗ в Україні та є партнером міжнародних технологічних компаній, таких як Starlink.

“Київстар” за перше півріччя 2025 року збільшив EBITDA на 39,5% - до 12,85 млрд грн, тоді як його виручка зросла на 36,1% – до 22,58 млрд грн.

Основним акціонером Kyivstar Group з часткою 89,6% є телекомунікаційний холдинг VEON, який до виводу “Київстару” на біржу в серпні цього року був 100% його власником.