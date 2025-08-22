Інтерфакс-Україна
Події
19:41 22.08.2025

Waymo почне тестувати безпілотні автомобілі в Нью-Йорку

1 хв читати
Waymo почне тестувати безпілотні автомобілі в Нью-Йорку

Американська Waymo (входить в Alphabet Inc.), що спеціалізується на безпілотних автомобілях, отримала дозвіл розпочати тестування обмеженої кількості машин в окремих районах Нью-Йорка.

Як повідомив мер Нью-Йорка Ерік Адамс, тестування автономних автомобілів Waymo дозволено в деяких частинах Манхеттена і Брукліна.

Воно відбуватиметься відповідно до найсуворіших у країні правил безпеки для автономних транспортних засобів за постійної участі навченого фахівця за кермом, повідомив департамент транспорту Нью-Йорка.

"Ці вимоги гарантують, що розвиток технології буде сфокусовано насамперед на безпеці всіх, хто користується нашими жвавими міськими вулицями", - заявив керівник департаменту Іданіс Родрігес.

Раніше цього року Waymo повідомила, що планує розширити тестування свого сервісу роботаксі на більш ніж 10 нових міст США, включно з Лас-Вегасом і Сан-Дієго. Сервіс уже доступний у низці міст, включно з Феніксом, Сан-Франциско і Лос-Анджелесом.

Теги: #тестування #компанія #сша #роботаксі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:19 22.08.2025
Національна гвардія у Вашингтоні буде озброєна

Національна гвардія у Вашингтоні буде озброєна

18:57 22.08.2025
США можуть надати Україні повітряну підтримку розвідкою у рамках гарантій безпеки – ЗМІ

США можуть надати Україні повітряну підтримку розвідкою у рамках гарантій безпеки – ЗМІ

02:43 22.08.2025
США зупинили обмін розвідданими щодо переговорів між Україною та РФ - ЗМІ

США зупинили обмін розвідданими щодо переговорів між Україною та РФ - ЗМІ

02:24 22.08.2025
Глава МЗС Канади та держсекретар США обговорили підтримку України

Глава МЗС Канади та держсекретар США обговорили підтримку України

17:17 14.08.2025
Харків та Бородянка доєднаються до тестування 5G в Україні

Харків та Бородянка доєднаються до тестування 5G в Україні

16:37 12.08.2025
"Київстар" проводить тестування супутникової технології Starlink Direct to Cell в Україні для запуску восени

"Київстар" проводить тестування супутникової технології Starlink Direct to Cell в Україні для запуску восени

15:22 02.08.2025
Міноборони запускає бета-тестування нового типу штрафів онлайн у застосунку Резерв+

Міноборони запускає бета-тестування нового типу штрафів онлайн у застосунку Резерв+

19:10 28.07.2025
Unimot братиме участь в проєкті по роботі з дронами PZL Defense та планує інвестувати в нього близько $110 тис.

Unimot братиме участь в проєкті по роботі з дронами PZL Defense та планує інвестувати в нього близько $110 тис.

09:27 11.07.2025
Учасники основних сесій ЄВІ-2025 в магістратуру отримали результати в персональних кабінетах - УЦОЯО

Учасники основних сесій ЄВІ-2025 в магістратуру отримали результати в персональних кабінетах - УЦОЯО

14:48 10.07.2025
Мінсоцполітики розпочало тестування режим призначення базової соціальної допомоги

Мінсоцполітики розпочало тестування режим призначення базової соціальної допомоги

ВАЖЛИВЕ

Необхідно вводити адмінвідповідальність за використання транспортних засобів з гучними вихлопними системами - керівник Нацполіції

Глава МВС про евакуацію на Дніпропетровщині: Працює "Білий янгол" і "Фенікс", готуємо бронетранспорт

Україна отримала EUR4,05 млрд у межах ERA Loans та Ukraine Facility – Свириденко

Зеленський і Рютте обговорили кроки для наближення завершення війни, залучення країн до PURL

Зеленський: Після виписаної інфраструктури гарантій безпеки ми зрозуміємо, хто і як може допомогти

ОСТАННЄ

Досвід українських воїнів матиме значення при зміні підходів до трансатлантичної оборони – Рютте

Двох хлопців 21 та 22 років вдалося повернути з окупованого Криму – Єрмак

Прокуратура через суд повернула місту ділянку набережної Дніпра неподалік ЖК River Stone

КНР готова відігравати конструктивну роль у врегулюванні війни в Україні – МЗС на відмову від гарантій безпеки

Ремонт нафтопроводу "Дружба" після українського удару триватиме щонайменше 5 днів – глава МЗС Угорщини

Землетрус зафіксували на арктичній станції "Академік Вернадський"

Найкраща гарантія безпеки України - членство в ЄС і НАТО - Стефанчук

Заарештований за підозрою в підриві "Північного потоку" українець не дав згоди на екстрадицію до Німеччини - ЗМІ

Відомо про трьох поранених через ворожий обстріл Краматорська – ОВА

Трамп: Я не хотів би бути на зустрічі Зеленського та Путіна

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА