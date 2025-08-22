Waymo почне тестувати безпілотні автомобілі в Нью-Йорку

Американська Waymo (входить в Alphabet Inc.), що спеціалізується на безпілотних автомобілях, отримала дозвіл розпочати тестування обмеженої кількості машин в окремих районах Нью-Йорка.

Як повідомив мер Нью-Йорка Ерік Адамс, тестування автономних автомобілів Waymo дозволено в деяких частинах Манхеттена і Брукліна.

Воно відбуватиметься відповідно до найсуворіших у країні правил безпеки для автономних транспортних засобів за постійної участі навченого фахівця за кермом, повідомив департамент транспорту Нью-Йорка.

"Ці вимоги гарантують, що розвиток технології буде сфокусовано насамперед на безпеці всіх, хто користується нашими жвавими міськими вулицями", - заявив керівник департаменту Іданіс Родрігес.

Раніше цього року Waymo повідомила, що планує розширити тестування свого сервісу роботаксі на більш ніж 10 нових міст США, включно з Лас-Вегасом і Сан-Дієго. Сервіс уже доступний у низці міст, включно з Феніксом, Сан-Франциско і Лос-Анджелесом.