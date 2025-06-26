Інтерфакс-Україна
Події
16:33 26.06.2025

Результати ще трьох сесій НМТ-2025 розміщено в персональних кабінетах

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Результати ще трьох сесій НМТ-2025 розміщено в персональних кабінетах

Учасники, які брали участь в основних сесіях національного мультипредметного тесту (НМТ) з 6 по 10 червня включно, можуть дізнатися свої результати за шкалою 100–200 балів в персональних кабінетах, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"Відповідну інформацію розміщено в їхніх персональних кабінетах. У вкладці "Результат НМТ-2025" для них уже доступна опція формування Інформаційної картки учасника НМТ, потрібна для вступу до закладів вищої освіти України. Крім того, ці учасники мають змогу завантажити Картку результатів за предметами", - йдеться в повідомленні УЦОЯО.

Відзначається, що учасники ж основних сесій НМТ, які проходили тестування після 10 червня, отримають свої результати в персональних кабінетах до 4 липня.

У відомстві нагадали, що для учасників, які проходили тестування до 5 червня включно також уже розміщено результати в їхніх персональних кабінетах. 

Як повідомлялося, у 2025 році НМТ включає тестування з обов'язкових навчальних предметів: "українська мова", "математика", "історія України" та навчального предмета за вибором ("іноземна мова", "біологія", "географія", "фізика", "хімія", "українська література"). НМТ з історії України охоплюватиме весь курс історії з найдавніших часів до сьогодення. Тестування відбуватиметься під час основних і додаткових сесій. Основні відбулися протягом 14 травня - 25 червня; додаткові пройдуть 14-25 липня.

Раніше УЦОЯО спростовував поширену в соціальних мережах інформацію про зміст НМТ з історії України, про складність і "відірваності від реальності" НМТ з математики, про надмірну складність НМТ з англійської мови, а також заявив, що жодна з добірок тестових завдань НМТ з англійської мови не містить запитань IELTS чи інших міжнародних тестів.

Теги: #нмт #сесія #результати

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