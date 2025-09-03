Інтерфакс-Україна
01:21 03.09.2025

Відкрилась 14-та сесія Верховної Ради - нардеп

Народні депутати закрили 13-ту сесію Верховної Ради IX скликання та відкрили 14-ту, повідомив член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

"Рада щойно відкрила рекордну 14-ту сесію парламенту. Таким чином була виконана норма Конституції, згідно з якою нова сесія мала відкритись саме сьогодні (у перший вівторок вересня - ІФ-У)", - написав Гончаренко у Телеграм.

За словами народного депутата, Верховна Рада у середу продовжить роботу.

