01:21 03.09.2025
Відкрилась 14-та сесія Верховної Ради - нардеп
Народні депутати закрили 13-ту сесію Верховної Ради IX скликання та відкрили 14-ту, повідомив член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.
"Рада щойно відкрила рекордну 14-ту сесію парламенту. Таким чином була виконана норма Конституції, згідно з якою нова сесія мала відкритись саме сьогодні (у перший вівторок вересня - ІФ-У)", - написав Гончаренко у Телеграм.
За словами народного депутата, Верховна Рада у середу продовжить роботу.
Джерело:https://t.me/oleksiihoncharenko/49477