Результати перших семи сесій НМТ-2025 розміщено в персональних кабінетах

Учасники основних сесій національного мультипредметного тесту (НМТ) (до 5 червня включно) можуть дізнатися свої результати за шкалою 100–200 балів в персональних кабінетах, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"Відповідну інформацію розміщено в персональних кабінетах. У вкладці "Результат НМТ-2025" доступна опція формування Інформаційної картки учасника НМТ, яка необхідна для вступу до закладів вищої освіти України. Крім того, учасники мають змогу завантажити картку результатів за предметами", - йдеться в повідомленні УЦОЯО.

Зазначається, що учасники основних сесій НМТ, які проходили тестування після 5 червня, отримають свої результати в персональних кабінетах до 4 липня.

"До уваги учасників, які вже отримали результати і яким потрібно подати оригінал документа з результатами НМТ до закордонного закладу освіти: з 4 липня матимуть змогу замовити витяг з відомостей результатів НМТ (довідку з підписом директора УЦОЯО та печаткою установи). Для вступу до закладів вищої освіти України цього документа не потрібно", - повідомили в Центрі.

Як повідомлялося, у 2025 році НМТ включає тестування з обов'язкових навчальних предметів: "українська мова", "математика", "історія України" та навчального предмета за вибором ("іноземна мова", "біологія", "географія", "фізика", "хімія", "українська література"). НМТ з історії України охоплюватиме весь курс історії з найдавніших часів до сьогодення. Тестування відбуватиметься під час основних і додаткових сесій. Основні відбуватимуться протягом 14 травня - 25 червня; додаткові - 14-25 липня.

Раніше УЦОЯО спростовував поширену в соціальних мережах інформацію про зміст НМТ з історії України, про складність і "відірваності від реальності" НМТ з математики, про надмірну складність НМТ з англійської мови, а також заявив, що жодна з добірок тестових завдань НМТ з англійської мови не містить запитань IELTS чи інших міжнародних тестів.