УЦОЯО спростовує поширену в соцмережах інформацію про зміст НМТ з історії України

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) спростовує поширену в соціальних мережах інформацію про зміст національного мультипредметного тесту (НМТ) з історії України.

"У соціальних мережах поширюється маніпулятивна інформація про зміст НМТ з історії України. Так, зазначається, що програма зовнішнього незалежного оцінювання з історії України, відповідно до якої розробляють завдання НМТ, побудована на малозначущих для вступників подіях і постатях, що зумовлює оцінювання пам’яті вступників і вступниць, а не їхнє історичне мислення. Коментатори наводять різні приклади таких історичних діячів і подій, ілюструють свої твердження неякісними тестовими завданнями, що їх буцімто пропонуються вступникам", - йдеться у повідомленні УЦОЯО.

У відомстві зауважили, що програма розроблена спеціальною комісією Міністерства освіти і науки на основі державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та відповідно чинній навчальній програмі з історії України для закладів загальної середньої освіти.

"З програмою оцінювання може ознайомитися кожний вступник і кожна вступниця і переконатися, що у документі відсутні згадки про переважну більшість діячів, про яких іронічно зауважують коментатори, зокрема немає таких: Швайпольт Фіоль, Сигизмунд, Авенаріус, Юркевич, Вахнянин, Плетенецький, Осипковський та ін.", - додали в Центрі.

Крім того, зазначено, що не відповідає дійсності і закид про те, що програма тестування передбачає знання деталей десяти російсько-турецьких війн, найперше з огляду на те, що їх стільки не було, а також тому, що програмою насамперед передбачено перевірку розуміння вступником українського контексту ключових історичних подій.

"Подекуди для ілюстрації своїх тверджень коментатори використовують оприлюднені недоброчесними учасниками цьогорічного тестування завдання. Зауважимо, що для збереження матеріалів оцінювання УЦОЯО забирає у вступників чернетки, відтак абсолютна більшість опублікованих матеріалів, є перегуками і здогадками, а не завданнями, які пропонувалися вступникам. Частими у таких ілюстраціях є некоректно сформульовані умови та варіанти відповідей, недоречно підібрані джерела, упущені важливі деталі, які ускладнюють або унеможливлюють обрання правильної відповіді", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що УЦОЯО замовляє тестові завдання у сертифікованих авторів, які пройшли навчання з тестології, є фахівцями в історичній галузі, а також розуміються на змісті викладання історії в закладах освіти, а також кожне завдання аналізують два незалежних експерти.

"Укладаючи добірки тестів з історії України, фахівці УЦОЯО обов’язково включають завдання, які перевіряють уміння вступників орієнтуватися в історичному часі (хронологічна компетентність) та просторі (просторова компетентність); працювати з джерелами історичної інформації, інтерпретувати їхній зміст, критично аналізувати (інформаційна компетентність); формулювати оцінки і версії історичних подій відповідно до загальнолюдських цінностей певного часу та певної групи людей (аксіологічна компетентність)", - додали в Центрі.

Як повідомлялося, у 2025 році НМТ включає тестування з обов'язкових навчальних предметів: "українська мова", "математика", "історія України" та навчального предмета за вибором ("іноземна мова", "біологія", "географія", "фізика", "хімія", "українська література"). НМТ з історії України охоплюватиме весь курс історії з найдавніших часів до сьогодення. Тестування відбуватиметься під час основних і додаткових сесій. Основні відбуватимуться протягом 14 травня - 25 червня; додаткові - 14-25 липня.