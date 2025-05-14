Інтерфакс-Україна
Події
16:05 14.05.2025

Основні сесії НМТ триватимуть до 25 червня - УЦОЯО

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Основні сесії НМТ триватимуть до 25 червня - УЦОЯО

З 14 травня до 25 червня триватимуть основні сесії національного мультипредметного тесту (НМТ), повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"З міркувань безпеки ми не публікуємо графіка проведення НМТ та інформації про те, де на території України відбудуться тестування, ні на сайтах Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти, ні на наших офіційних сторінках у соцмережах. Додатково застерігаємо від поширення інформації про місце проведення НМТ, а також передавання своїх персональних даних стороннім особам, зокрема в будь-яких телеграм-каналах, які обіцяють буцімто оперативне інформування щодо вступних іспитів", - йдеться у повідомленні УЦОЯО.

У Центрі нагадали, що місце, дату та час проведення НМТ учасники можуть дізнатися тільки з персональних запрошень, розміщених у їх персональних кабінетах.

Відзначається, що початок тестування для учасників, які проходитимуть НМТ в Україні, зазначено за київським часом, а для тих,  хто братиме участь в НМТ за кордоном, - за місцевим часом населеного пункту, де розташований тимчасовий екзаменаційний центр (ТЕЦ).

"Допуск до ТЕЦ розпочнуть за 30 хв і припинять за 5 хв до початку тестування. Для допуску до ТЕЦ потрібно буде пред’явити сертифікат учасника НМТ та оригінал  документа, що посвідчує особу або його цифровий аналог в застосунку "Дія". Якщо є змога, рекомендуємо роздрукувати запрошення й узяти його із собою. Також варто мати при собі ручку та за бажанням пляшечку питної води і перекус. Паперові чернетки вам видадуть в аудиторії тестування", - повідомили в УЦОЯО.

Також у Центрі повідомили, що у разі ж надзвичайної ситуації чи оголошення повітряної тривоги необхідно дотримуватися вказівок персоналу ТЕЦ. 

"Під час тестування учасник/учасниця має право з дозволу старшого інструктора вийти з аудиторії. Час, який він/вона проведе за межами аудиторії, йому/їй не буде додано до часу, відведеного для виконання завдань НМТ", - додали у відомстві.

Крім того, в УЦОЯО нагадали, що що протягом часу, відведеного на виконання завдань НМТ, учасникам заборонено мати при собі або на своєму робочому місці речі, що не передбачені процедурою проведення тестування: пристрої зчитування, обробки, збереження, відтворення інформації, окремі елементи, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади.

"Якщо учасник/учасниця виявить факти порушення процедури проведення НМТ, він/вона має право подати заяву щодо порушення процедури (за бажанням у заяві варто вказати на потребу в проходженні НМТ під час додаткових сесій) до моменту виходу з ТЕЦ. Учасник/учасниця, який/яка брав/брала участь в основній сесії НМТ, але не зміг/не змогла розпочати або завершити роботи, також може подати заяву щодо участі в НМТ під час додаткових сесій у день проведення НМТ через відповідального за ТЕЦ або протягом трьох робочих днів із дня проведення тестування", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що якщо з поважних причин учасник не зможете взяти участі в основній сесії НМТ, він матимете право подати протягом трьох робочих днів із дня проведення тестування, у якому мали брати участь, заяву щодо участі в НМТ під час додаткових сесій.

"Очевидно, що запізнення не є поважною причиною, тож рекомендуємо заздалегідь подбати про те, щоб вчасно дістатися до ТЕЦ", - підкреслили в Центрі.

Як повідомлялося, у 2025 році НМТ включає тестування з обов'язкових навчальних предметів: "українська мова", "математика", "історія України" та навчального предмета за вибором ("іноземна мова", "біологія", "географія", "фізика", "хімія", "українська література"). НМТ з історії України охоплюватиме весь курс історії з найдавніших часів до сьогодення. Тестування відбуватиметься під час основних і додаткових сесій. Основні відбуватимуться протягом 14 травня - 25 червня; додаткові - 14-25 липня.

В основний період реєстрації для участі в НМТ 2025 року зареєструвалося 312 тис. вступників.

Теги: #уцояо #нмт

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