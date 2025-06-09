Інтерфакс-Україна
Події
10:45 09.06.2025

УЦОЯО спростовує інформацію із соцмереж про складність і "відірваність від реальності" НМТ з математики

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УЦОЯО спростовує інформацію із соцмереж про складність і "відірваність від реальності" НМТ з математики

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) спростовує інформацію із соціальних мереж про складність і "відірваності від реальності" національного мультипредметного тесту (НМТ) з математики.

"У період проведення НМТ у мережі різко зростає кількість дописів щодо складності завдань тесту, зокрема з математики. Активні користувачі соцмереж закидають фахівцям УЦОЯО створення надскладних добірок, завдання яких "відірвані від реальності" й не мають жодного "застосування в повсякденному житті". Автори таких постів часто виражають лише власні емоції, не підкріплені реальними фактами. Особливо прикро читати відгуки вчителів, які, спираючись на непідтверджену інформацію "зливів", роблять упереджені порівняння і висновки щодо добірок тестових завдань різних сесій", - йдеться у повідомленні УЦОЯО.

Зазначається, що створюючи блоки тестових завдань, працівники Центру неухильно дотримуються вимог щодо рівня складності завдань, збалансованості тем для кожної сесії НМТ. 

Наголошується, що УЦОЯО замовляє тестові завдання в сертифікованих авторів, які пройшли навчання з тестології, розуміються на змісті викладання математики в закладах освіти, а також кожне завдання також аналізують два незалежні експерти, які, зокрема, визначають його відповідність програмі, коректність, відсутність у ньому помилок, а потім добірки з таких завдань апробують на певній вибірці учнів або студентів.

"Уважаємо, що добірку тестових завдань побудовано так, щоб якісно ранжувати не лише тих, хто бачить себе майбутнім програмістом чи інженером, а й тих, хто прагне стати лікарем, кухарем, митцем тощо. Зауважимо, що за правильне виконання кожного із завдань на вибір варіанта відповіді із запронованих учасник отримає по 1 тестовому балу, а завдань із наданням короткої відповіді – по 2 бали. Тож, якщо правильно виконати ці нескладні завдання, то можна отримати 7 тестових балів, що надає можливість легко подолати поріг у 5 балів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у 2025 році НМТ включає тестування з обов'язкових навчальних предметів: "українська мова", "математика", "історія України" та навчального предмета за вибором ("іноземна мова", "біологія", "географія", "фізика", "хімія", "українська література"). НМТ з історії України охоплюватиме весь курс історії з найдавніших часів до сьогодення. Тестування відбуватиметься під час основних і додаткових сесій. Основні відбуватимуться протягом 14 травня - 25 червня; додаткові - 14-25 липня.

4 червня УЦОЯО спростовував поширену в соціальних мережах інформацію про зміст НМТ з історії України.

Теги: #уцояо #нмт #математика

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