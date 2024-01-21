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18:45 21.01.2024

ПАРЄ на зимовій сесії планує провести дебати про українських дітей з онлайн-участю Зеленської

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ПАРЄ на зимовій сесії планує провести дебати про українських дітей з онлайн-участю Зеленської

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) планує під час зимової сесії провести дебати за терміновою процедурою на тему "Становище дітей України" за онлайн-участі першої леді України Олени Зеленської, повідомила членкиня постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"Проведемо дебати за терміновою процедурою "Становище дітей України" за онлайн участі Олени Зеленської. За їх підсумками голосуватимемо за резолюцію. Основні теми: як повернути вкрадених росією дітей та покарати державу-агресорку і чим допомогти дітям, які в Україні (освітні, медичні, гуманітарні проєкти) та шукають притулку закордоном (сумісність освітніх програм, адаптація та психологічна допомога)", - написала Кравчук на своїй сторінці у фейсбуці в неділю.

Водночас парламентарій зауважила, що 2024 рік є роком важливих виборів на Європейському континенті й Рада Європи не стала винятком.

"Уже в понеділок Асамблея (ПАРЄ - ІФ-У) отримає нового президента - тут, вочевидь, без сюрпризів, адже наразі єдиним (та узгодженим за квотою EPP) кандидатом є грецький політик Теодорос Руссопулос, до цього він займав посаду голови Міграційного комітету. А у вівторок відбудуться вибори, які в Раді Європи раз на 7 років – ПАРЄ голосуватиме за Комісара Ради Європи з прав людини. Є три кандидати: Майкл О'Флаерті з Ірландії, Манфред Новак, Австрія і Меглена Кунева з Болгарії – усіх трьох нещодавно вітали у Києві, кожен рішуче підтримує нашу державу)", - уточнила вона.

Окрім цього, ПАРЄ має намір проголосувати низку важливих резолюцій, зокрема, "Глобалізація під час кризи та війни: роль ОЕСР з початку агресії рф проти України", "Тема міграції та притулку у виборчих кампаніях", "Демократичне майбутнє для Білорусі" та "Гарантування свободи медіа та безпеки журналістів".

Зимова сесія ПАРЄ триватиме з 22 до 26 січня у Страсбурзі (Франція).

Теги: #парє #сесія

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