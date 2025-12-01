Заброньовано 1,2 з 2,2 млн куб. м/добу потужностей на постачання газу Трансбалканським маршрутом в Україну у грудні

На аукціоні на регіональній платформі бронювання RBP на постачання природного газу маршрутом 1 (Route 1) напрямком з Греції в Україну 24 листопада було реалізовано 1,2 млн куб. м на добу із запропонованих операторами ГТС 2,2 млн куб. м/добу з постачанням у грудні, повідомила ексміністерка енергетики Ольга Буславець.

"Оператори пропонували 2,2 млн куб. м на добу, з яких 60% було зарезервовано – найвищий рівень з моменту запуску маршруту. У листопаді кількість бронювань була вдвічі меншою", – написала вона у Facebook.

Учасники ринку очікують, що серед постачальників у грудні будуть приватні компанії.

Наразі, як зазначила ексміністерка, продовжуються консультації щодо нових маршрутів постачання (Route 2 та Route 3), які, ймовірно, розпочнуть роботу у січні.

Як повідомлялося, на аукціоні на постачання природного газу маршрутом 1 напрямком з Греції в Україну у листопаді було реалізовано 0,6 млн куб. м на добу із запропонованих операторами ГТС майже 1,9 млн куб. м/добу.

Оператори газотранспортних систем Болгарії, Греції, Молдови, Румунії та України розробили схему постачань природного газу з Греції в Україну Трансбалканським коридором. Зокрема, болгарська Bulgartransgaz EAD, грецька DESFA SA, румунська Transgaz SA та молдовська VestMoldTransgaz SRL разом з українським ОГТСУ спільно запропонували маршрутний пакетний продукт, домовившись початково для підвищення привабливості маршруту про єдиний тариф на транзит газу зі знижкою 25%. Для українського оператора знижка становить 46%.

Оператори країн, які беруть участь у проєкті, починаючи з травня цього року проводять єдиний аукціон для розподілу потужностей на всіх точках Трансбалканського коридору за маршрутом транспортування природного газу з Греції в Україну.

Тендери з продажу потужності на наступний календарний місяць проводяться у четвертий понеділок кожного місяця. Для розподілу потужностей реалізується механізм аукціону з єдиною ціною.

Починаючи з липня 2025 року через Route 1 в Україну було доставлено близько 32 млн куб. м газу.