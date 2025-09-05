Інтерфакс-Україна
Економіка
18:10 05.09.2025

Ситуація з падінням цін на енергоринку 1-5 вересня адекватна сезонним факторам – ексміністерка енергетики

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Ситуація з падінням цін на спотовому ринку електричної енергії в перші п'ять днів вересня є цілком логічною з врахування сезонних факторів та мала виникнути раніше, ще в останній декаді серпня, вважає ексміністерка енергетики Ольга Буславець.

"Це логічно для вересня, коли переважна більшість генерації відремонтована, зокрема блоків АЕС, сонячна генерація продовжує генерувати значні обсяги електроенергії, а погода сприяє її помірному споживанню", - написала вона на сторінці в Facebook в п'ятницю.

За словами ексміністерки, наразі пропозиція електроенергії на ринку значно переважає попит на неї.

"Так ринок електроенергії мав відреагувати ще в останню декаду серпня, після виходу з ремонтів двох блоків АЕС і створення значного профіциту в енергосистемі. Але ціни тримались навпаки аномально високими", - зазначила вона.

На думку Буславець, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) мала б вивчити причинно-наслідкові зв’язки цінової ситуації на енергоринку, з’ясувати, дії яких учасників призводять до неринкового ціноутворення та зробити певні висновки і кроки щодо усунення подібних явищ у подальшому.

Своєю чергою, як повідомили інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі НКРЕКП, наразі регулятор досліджує вказану цінову ситуацію на спотовому ринку електроенергії України.

За даними ексміністерки енергетики, станом на 5 вересня сім енергоблоків АЕС, які знаходяться на неокупованих територіях, працюють в енергосистемі України, два атомні енергоблоки перебувають в ремонті. Виробництво електроенергії на ТЕС та ТЕЦ залишається на високому рівні.

Як повідомлялося, за результатами торгів на ринку "на добу наперед" (РДН), що проводяться на платформі АТ "Оператор ринку", починаючи з 1 вересня 2025 року спостерігалося різке падіння ціни електричної енергії на 36%.

За даними "Оператора ринку", станом на 5 вересня ціновий індекс е/е базового навантаження BASE на РДН України становив 3 084,83 грн/МВт*год, в цілому середнє значення вказаного показника з початку вересня склало 3 328,02 грн/МВт*год, що на 36% менше, ніж у серпні – 5 188,79 грн/МВт*год.

Україна в серпні 16 разів посідала перше місце за середньодобовим показником індексу ціни BASE на РДН, якщо порівняти з 26 країнами Європи.

