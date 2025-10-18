"Енергоатом" запустив в роботу 8-ий з 9 енергоблоків АЕС на підконтрольній Україні території – ексміністерка енергетики

АТ "НАЕК "Енергоатом" 17 жовтня ввів в роботу після завершення планового ремонту енергоблок АЕС, повідомила ексміністерка енергетики Ольга Буславець на сторінці в Facebook вечером 17 жовтня.

"Сьогодні після затримки на 6 днів від плану включено блок АЕС в роботу після ремонту. В цілому це однозначно покращило ситуацію в енергосистемі", - написала вона.

За даними Буславець, наразі в енергосистемі працюють вісім енергоблоків АЕС, які знаходяться на підконтрольній Україні території. Один енергоблок ще перебуває в ремонті, який в цьому місяці має закінчитися.

Як повідомлялося з посиланням на ексміністерку, затримка з запуском одного енергоблоку АЕС після планового ремонту могла стати однією з причин різкого цінового скачка на українському спотовому ринку електричної енергії на цьому тижні.

Наразі "Енергоатом" експлуатує дев'ять енергоблоків Південноукраїнської, Рівненської та Хмельницької АЕС загальною потужністю 7880 МВт, які розташовані на підконтрольній Україні території.

Запорізька АЕС з шістьома енергоблоками ВВЕР-1000 загальною потужністю 6000 МВт після її окупації 3-4 березня 2022 року не виробляє електроенергію з 11 вересня того ж року.