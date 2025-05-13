Ціни е/е для промисловості в першій декаді травня збільшилися проти квітня на 20% – ексміністерка енергетики

Роздрібні ціни на електричну енергію для промислових підприємств в Україні за перші 10 днів травня зросли в середньому на 20% у порівнянні з середньою ціною у квітні, повідомила інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна" Ольга Буславець у вівторок.

"Якщо порівняти кінцеві ціни на електроенергію (включно з тарифами на передачу і розподіл) для великих промислових підприємств за першу декаду травня і середню ціну у квітні, то вона збільшилася на 20%", - зазначила вона.

За даними ексміністерки, середній індекс ціни BASE на ринку "на добу наперед" (РДН) за 13 днів травня становив EUR112/МВт*год, що є одним з найвищих показників у Європі – подібні співставні ціни спостерігалися тільки в Італії.

Буславець перелічила ряд ключових чинників, які вплинули на підвищення ціни з початку травня: проведення ремонтної кампанії на АЕС, погіршення погоди, відсутність паводку в цьому році, зупинка деяких блоків ТЕЦ для економії газу та обмеження потужності міждержавного перетину з боку НЕК 'Укренерго" для імпорту електроенергії.

"Обʼєктивні чинники, які вплинули на ціну: холодна, похмура погода (що вплинуло на зростання споживання), низька сонячна активність, 4 атомні блоки з 9 перебували в ремонті, води для ГЕС обмаль внаслідок відсутності паводку в цьому році, також були зупинені деякі блоки ТЕЦ для економії газу", - пояснила вона.

Окрім того, обмеження потужності міждержавного перетину з боку "Укренерго" в певні періоди доби для здійснення імпорту електроенергії зі східної Європи вплинули на зростання ціни цього перетину.

"Навіть якщо обмеження на імпорт часткове, наприклад 500 МВт з 1700 МВт, то такі обмеження значно впливають на ціну міждержавного перетину, роблячи такий імпорт недоцільним, навіть при значно нижчої ціни електроенергії в Європі. Наприклад, 3 травня ціна перетину в певні години перевищила EUR100/МВт*год", - зазначила ексміністерка.

У той же час, як доповнила вона, запуск у роботу одного енергоблоку АЕС після ремонту 12 травня відразу призвів до зменшення ціни на ринку електроенергії.

Як повідомлялося з посиланням на Буславець, до енергосистеми України 12 травня в понеділок було підключено один атомний енергоблок, що перебував разом ще з трьома блоками в планово-попереджувальному ремонті (ППР) ремонтної кампанії 2025 року.

"В неділю вийшов з ремонту один з блоків АЕС і вже в понеділок ціна електроенергії на ринку, яка досягла рекордного максимуму в деякі дні початку травня, відразу зменшилася", – сказала вона.

Як повідомлялося, ціновий індекс електричної енергії базового навантаження BASE на РДН України за 10 днів травня 2025 року становив 5 362,70 грн/МВт*год, що на 19,2% вище, ніж за аналогічний період квітня (4 497,68 грн/МВт*год).

За даними ENTSOE, Україна у період 1-10 травня вісім разів (1-8 травня) займала перше місце за середньодобовим показником індексу ціни BASE на РДН, якщо порівняти з 26 країнами Європи. Натомість у квітні Україна лідирувала за індексом BASE п'ять разів (16, 17, 27, 28 і 29 квітня).