Монопольне становище "Енергоатому" та обмежений імпорт сприяють найвищій ціні української е/е в Європі – ексміністерка енергетики

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Монопольне становище на ринку НАЕК "Енергоатом", який виробляє більше половини електричної енергії в Україні, а також обмежений імпорт є ключовими причинами зростання ціни виробленої в Україні кіловат-години з початку року до найвищих показників у Європі, вважає ексміністерка енергетики Ольга Буславець.

"Енергоатом" може виставляти на продаж електроенергію за будь-яку ціну, оскільки на ринку немає реальної конкуренції", - написала вона у Facebook.

За словами Буславець, фактичне монопольне становище "Енергоатому" на ринку під час війни посилилося також через втрату потужностей іншої, зокрема, теплової генерації.

"З початку 2025 року ціни на електроенергію в Україні є найвищими в Європі. І навіть після завершення опалювального сезону та відсутності дефіциту потужності в енергосистемі, ціни на електроенергію в Україні залишаються нелогічно високими", - стверджує вона.

Своєю чергою, обмеження міждержавного перетину для імпорту електроенергії з Польщі, Словаччини, Румунії та Угорщини з боку системного оператора НЕК "Укренерго" додатково знижує обсяги пропозиції на ринку, і як наслідок - конкуренцію на ринку "на добу наперед" (РДН).

"Це не дозволяє формувати справжню ринкову ціну. Крім того, в умовах значного обмеження перетину штучно зростає вартість доступу до нього, що робить обмежений обсяг імпорту економічно недоцільним через високу кінцеву ціну для споживача", - пояснила ексміністерка.

За її даними, ціни на оптовому ринку електричної енергії в ОЕС України за останній тиждень зросли в робочі дні на 11%, при цьому індекс базового навантаження цього робочого тижня склав в середньому 5 347 грн/МВт*год.

Водночас ціни на електроенергію на західному кордоні України на цьому тижні впали в середньому на 18% і найбільше падіння було зафіксовано в Угорщині, де ціна становила в середньому EUR78/МВт*год (3 722 грн/МВт*год у гривневому еквіваленті – ІФ-У) , що на 20% нижче минулого тижня. При цьому ціна базового навантаження в робочі дні в середньому становила від EUR72/МВт*год у Словаччині до EUR83/МВт*год у Румунії.

"Зростання ВДЕ та скорочення попиту є головними причинами динаміки цін", - зазначила Буславець щодо динаміки цін у сусідніх європейських країнах.

Як повідомлялося, Україна та Італія з 1 по 10 червня 2025 року по чотири рази займали перше місце за середньодобовим показником цінового індексу електричної енергії базового навантаження BASE на РДН серед 27 країн Європи.

За даними ENTSOE, в Україні, зокрема, ціна е/е була найвищою 1, 7, 8 та 10 червня, в Італії – 4-6 та 9 червня.

У травні Україна лідирувала за показником індексу BASE, якщо порівняти з 26 країнами Європи, 11 разів (1-8, 11, 17 і 25 травня).

За підсумками 2024 року Україна за показником індексу BASE на РДН, що становив 4 522,87 грн/МВт*год, посіла третє місце серед 27 європейських країн.