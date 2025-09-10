Інтерфакс-Україна
Події
12:03 10.09.2025

В Польщу залетіло найімовірніше 23 російських дрони, їх збивали переважно нідерландські F-35 – ЗМІ

2 хв читати
В Польщу залетіло найімовірніше 23 російських дрони, їх збивали переважно нідерландські F-35 – ЗМІ

Понад 20, найімовірніше 23, російських безпілотників було виявлено під час нічного порушення польського повітряного простору, їх збили переважно нідерландські бойові літаки F-35, повідомляється на порталі польського видання Rzeczpospolita в середу.

"Відомо, що в операції брали участь нідерландські F-35, які прибули до Польщі 1 вересня і мали залишатися там до кінця року. Польські ВПС мають отримати перші такі літаки наприкінці наступного року. Військові поки що не повідомляють, чи були в операції задіяні також польські F-16", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що лише деякі з дронів були збиті і вони "ймовірно могли завдати шкоди під час падіння".

"Польські та союзні засоби контролювали кілька десятків об'єктів за допомогою радарів, і, враховуючи ті з них, які могли становити загрозу, Оперативний командувач Збройних сил Польщі вирішив їх нейтралізувати. Деякі з безпілотників, які вторглися в наш повітряний простір, були збиті. Тривають пошуки та визначення можливих місць падіння цих об'єктів", – повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Видання відзначає, що "коли йдеться про розробку систем боротьби з безпілотниками, Міністерство національної оборони протягом останніх півтора року демонструвало вражаючу байдужість". "Як ми раніше повідомляли в "Rzeczpospolita", модернізацію системи SkyCTRL було зупинено рішенням Ради з технічної модернізації під головуванням Міністра оборони. Аналізи тривають уже кілька місяців, і система, за яку ми заплатили сотні мільйонів злотих, фактично стала непридатною для використання", - йдеться в статті.

Повідомляється, що вже півтора року тому польські військові представили цілісну концепцію створення системи боротьби з дронами. "Однак з того часу в цій галузі нічого не було зроблено. Причина? Брак коштів. Схоже, що Міністерство оборони та Міністерство фінансів нарешті знайдуть необхідне фінансування. Незважаючи на це, нам знадобиться щонайменше кілька місяців, щоб покращити нашу здатність виявляти малі дрони", - пише видання.

Теги: #польща #f_35 #бпла_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:39 10.09.2025
Участь нідерландських F-35 у перехопленні російських безпілотників над Польщею офіційно підтверджена

Участь нідерландських F-35 у перехопленні російських безпілотників над Польщею офіційно підтверджена

12:29 10.09.2025
Близько 20 російських дронів могли здійснити рух у повітряний простір Польщі – Зеленський

Близько 20 російських дронів могли здійснити рух у повітряний простір Польщі – Зеленський

12:24 10.09.2025
Російський БпЛА атакував цивільне авто в Куп'янському районі, постраждали 5 людей

Російський БпЛА атакував цивільне авто в Куп'янському районі, постраждали 5 людей

11:53 10.09.2025
Туск: Польща застосує статтю 4 НАТО для консультацій щодо реагування на загрозу

Туск: Польща застосує статтю 4 НАТО для консультацій щодо реагування на загрозу

11:47 10.09.2025
Туск про атаку РФ: Зафіксовано 19 порушень повітряного простору Польщі, ймовірно, було збито чотири дрони

Туск про атаку РФ: Зафіксовано 19 порушень повітряного простору Польщі, ймовірно, було збито чотири дрони

11:02 10.09.2025
НАТО не розглядає вторгнення БпЛА в Польщу як російську атаку – ЗМІ

НАТО не розглядає вторгнення БпЛА в Польщу як російську атаку – ЗМІ

10:43 10.09.2025
Зеленський про дрони над Польщею: РФ повинна відчути відповідь на спробу приниження однієї з ключових європейських країн

Зеленський про дрони над Польщею: РФ повинна відчути відповідь на спробу приниження однієї з ключових європейських країн

10:38 10.09.2025
Президент Євроради: Події минулої ночі є яскравим нагадуванням про те, що безпека одного – це безпека всіх

Президент Євроради: Події минулої ночі є яскравим нагадуванням про те, що безпека одного – це безпека всіх

10:34 10.09.2025
Зеленський: Україна готова надати Польщі дані щодо вторгнення російських дронів

Зеленський: Україна готова надати Польщі дані щодо вторгнення російських дронів

10:23 10.09.2025
Туск про атаку російських БпЛА: Польща готова відбити подібні провокації та атаки

Туск про атаку російських БпЛА: Польща готова відбити подібні провокації та атаки

ВАЖЛИВЕ

Держетнополітики просить суд припинити діяльність УПЦ (МП) і передати державі її майно, кошти та інші активи

Близько 20 російських дронів могли здійснити рух у повітряний простір Польщі – Зеленський

ЄС виділив близько EUR170 млрд військової та фінансової допомоги Україні з 2022 року

Туск про атаку РФ: Зафіксовано 19 порушень повітряного простору Польщі, ймовірно, було збито чотири дрони

Президентка ЄК: Працюємо над 19-м пакетом санкцій проти РФ, прагнемо пришвидшити відмову від російського палива

ОСТАННЄ

Держетнополітики просить суд припинити діяльність УПЦ (МП) і передати державі її майно, кошти та інші активи

Сибіга: Системи ППО України та партнерів мають спільно перехоплювати ракети і дрони РФ, це не втягне нікого у війну

Шмигаль озвучив перелік ключових домовленостей 30-го засідання у форматі "Рамштайн"

ЄС виділив близько EUR170 млрд військової та фінансової допомоги Україні з 2022 року

Мінкультури пропонує запровадити можливість підтримки довгострокових проєктів УКФ

Президентка ЄК: Працюємо над 19-м пакетом санкцій проти РФ, прагнемо пришвидшити відмову від російського палива

Президентка ЄК оголосила про дроновий альянс з Україною, ЄС виділить EUR6 млрд

Навроцький: Ми обговорили можливість застосування статті 4 Північноатлантичного договору

ЄС разом з Україною проведе саміт за повернення українських дітей, викрадених РФ, - президентка ЄК

Президентка ЄК пропонує Україні "репараційний кредит" на основі заморожених російських активів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА