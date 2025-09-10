В Польщу залетіло найімовірніше 23 російських дрони, їх збивали переважно нідерландські F-35 – ЗМІ

Понад 20, найімовірніше 23, російських безпілотників було виявлено під час нічного порушення польського повітряного простору, їх збили переважно нідерландські бойові літаки F-35, повідомляється на порталі польського видання Rzeczpospolita в середу.

"Відомо, що в операції брали участь нідерландські F-35, які прибули до Польщі 1 вересня і мали залишатися там до кінця року. Польські ВПС мають отримати перші такі літаки наприкінці наступного року. Військові поки що не повідомляють, чи були в операції задіяні також польські F-16", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що лише деякі з дронів були збиті і вони "ймовірно могли завдати шкоди під час падіння".

"Польські та союзні засоби контролювали кілька десятків об'єктів за допомогою радарів, і, враховуючи ті з них, які могли становити загрозу, Оперативний командувач Збройних сил Польщі вирішив їх нейтралізувати. Деякі з безпілотників, які вторглися в наш повітряний простір, були збиті. Тривають пошуки та визначення можливих місць падіння цих об'єктів", – повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Видання відзначає, що "коли йдеться про розробку систем боротьби з безпілотниками, Міністерство національної оборони протягом останніх півтора року демонструвало вражаючу байдужість". "Як ми раніше повідомляли в "Rzeczpospolita", модернізацію системи SkyCTRL було зупинено рішенням Ради з технічної модернізації під головуванням Міністра оборони. Аналізи тривають уже кілька місяців, і система, за яку ми заплатили сотні мільйонів злотих, фактично стала непридатною для використання", - йдеться в статті.

Повідомляється, що вже півтора року тому польські військові представили цілісну концепцію створення системи боротьби з дронами. "Однак з того часу в цій галузі нічого не було зроблено. Причина? Брак коштів. Схоже, що Міністерство оборони та Міністерство фінансів нарешті знайдуть необхідне фінансування. Незважаючи на це, нам знадобиться щонайменше кілька місяців, щоб покращити нашу здатність виявляти малі дрони", - пише видання.