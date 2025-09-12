Інтерфакс-Україна
Події
00:42 12.09.2025

Трамп про вторгнення російських дронів в повітряний простір Польщі: Це могла бути помилка

1 хв читати

Президент США Дональд Трамп припустив, що вторгнення російських БпЛА в повітряний простір Польщі могло бути спричинене помилкою. Про це він сказав у відповідь на питання журналіста, відбуваючи з Білого дому у Нью-Йорк. Відео опублікував Fox News на платформі X у четвер.

"Це могла бути помилка. Але й без того я не задоволеним нічим у цій ситуації. Але сподіваюся, що це добігає кінця", - сказав Трамп.

Джерело: https://x.com/i/broadcasts/1dRKZaogEPaxB

https://x.com/FoxNews/status/1966248235170701808

Теги: #атака #сша #польща #трамп #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:02 11.09.2025
Макрон заявив про спрямування трьох винищувачів на захист повітряного простору Польщі

Макрон заявив про спрямування трьох винищувачів на захист повітряного простору Польщі

22:04 11.09.2025
Послаблення санкцій щодо Білорусі може створити юридичні лазівки для РФ – Тихановська

Послаблення санкцій щодо Білорусі може створити юридичні лазівки для РФ – Тихановська

20:39 11.09.2025
"Люблінський трикутник" про вторгнення російських БПЛА в Польщу: Рішуча відповідь може запобігти ескалації

"Люблінський трикутник" про вторгнення російських БПЛА в Польщу: Рішуча відповідь може запобігти ескалації

19:17 11.09.2025
Генштаби збройних сил Польщі та України поглиблюють співпрацю, зокрема у боротьбі з безпілотниками

Генштаби збройних сил Польщі та України поглиблюють співпрацю, зокрема у боротьбі з безпілотниками

18:21 11.09.2025
Польща розгортає близько 40 тисяч військових на кордонах з РФ та Білоруссю - ЗМІ

Польща розгортає близько 40 тисяч військових на кордонах з РФ та Білоруссю - ЗМІ

17:03 11.09.2025
В МЗС України закликали Словаччину не знімати відповідальність з РФ з вторгнення її дронів у Польщу

В МЗС України закликали Словаччину не знімати відповідальність з РФ з вторгнення її дронів у Польщу

16:07 11.09.2025
Зеленський: Україна готова та відкрита допомогти Польщі у боротьбі з дронами, Patriot у цьому не допоможе

Зеленський: Україна готова та відкрита допомогти Польщі у боротьбі з дронами, Patriot у цьому не допоможе

14:28 11.09.2025
Зеленський про дрони у Польщі: Найстрашніше, що ця атака схожа на Крим

Зеленський про дрони у Польщі: Найстрашніше, що ця атака схожа на Крим

14:20 11.09.2025
Зеленський не виключає, що, випустивши дрони по Польщі, РФ хотіла, щоб Україна не отримала від партнерів нові системи ППО

Зеленський не виключає, що, випустивши дрони по Польщі, РФ хотіла, щоб Україна не отримала від партнерів нові системи ППО

12:39 11.09.2025
Шмигаль: Удар дронами по Польщі – це тест для НАТО та спроба відвести увагу від воєнних злочинів РФ в Україні

Шмигаль: Удар дронами по Польщі – це тест для НАТО та спроба відвести увагу від воєнних злочинів РФ в Україні

ВАЖЛИВЕ

Уряд виділив землю під будівництво заводу Rheinmetall з виготовлення снарядів для ЗСУ - Шмигаль

Пілот українського Су-27 загинув в бою – Генштаб

Зеленський: Україна готова та відкрита допомогти Польщі у боротьбі з дронами, Patriot у цьому не допоможе

Росія хоче ескалації та не зацікавлена у мирі - президент Фінляндії

Україна стежить за російсько-білоруськими навчаннями "Захід-2025" - Зеленський

ОСТАННЄ

Потреба у монетарному фінансування можливих додаткових видатків бюджету наразі відсутня – НБУ

Уряд виділив землю під будівництво заводу Rheinmetall з виготовлення снарядів для ЗСУ - Шмигаль

Зеленський вручив державні нагороди першим леді Фінляндії та Естонії і першому джентльмену Данії

Сили оборони відбили з початку доби 141 ворожу атаку - Генштаб

Словацький міністр ініціює запровадження обов'язкової військової служби в країні

САП підтвердила внесення повної застави за ексголову Хмельницької МСЕК Крупу

Албанія стала першою країною у світі, де з'явився ШІ-міністр

Житель Успенівки Запорізької області загинув після російського авіабомбардування

Помер 1 з 5 постраждалих внаслідок атаки ворожим дроном цивільного авто в Благодатівці Куп'янского району

Просування окупантів на початку тижня майже зупинилося

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА