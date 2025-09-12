Трамп про вторгнення російських дронів в повітряний простір Польщі: Це могла бути помилка

Президент США Дональд Трамп припустив, що вторгнення російських БпЛА в повітряний простір Польщі могло бути спричинене помилкою. Про це він сказав у відповідь на питання журналіста, відбуваючи з Білого дому у Нью-Йорк. Відео опублікував Fox News на платформі X у четвер.

"Це могла бути помилка. Але й без того я не задоволеним нічим у цій ситуації. Але сподіваюся, що це добігає кінця", - сказав Трамп.

