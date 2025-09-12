Інтерфакс-Україна
09:41 12.09.2025

Сікорський про реакцію Трампа на вторгнення російських дронів: Ні, це не була помилка

Фото: https://www.facebook.com/radeksikorski/photos_by

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відкинув припущення президента США Дональда Трампа про те, що порушення повітряного простору російськими безпілотниками було "помилкою".

"Ні, це не була помилка", - написав він в соцмережі Х в коментарі під новиною tvn24 про реакцію президента США.

Пізніше у п'ятницю, перебуваючи з візитом у Києві, Сікорський записав звернення на тлі будівлі польського посольства.

"В ту ніч, коли над Польщею летіло 19 російських дронів, над Україною летіло 400 плюс 40 ракет. Це не була помилка", - сказав він у відеозверненні, оприлюдненому у соцмережі Х.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп у четвер припустив, що вторгнення російських БпЛА в повітряний простір Польщі могло бути спричинене помилкою. Про це він сказав у відповідь на запитання журналіста Fox News, відбуваючи з Білого дому в Нью-Йорк.

"Це могла бути помилка. Але й без того я не задоволений нічим у цій ситуації. Але сподіваюся, що це добігає кінця", - сказав Трамп.

Засідання Ради Безпеки ООН, скликане на прохання Польщі після того, як вона звинуватила Росію в порушенні свого повітряного простору за допомогою дронів, відбудеться в п'ятницю, 12 вересня, о 21:00 за київським часом, повідомила The Guardian.

