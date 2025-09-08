Інтерфакс-Україна
Події
17:40 08.09.2025

Держпродспоживслужба у І пів.-2025 виписала понад 2 млн грн штрафів за порушення антитютюнового законодавства

1 хв читати
Держпродспоживслужба у І пів.-2025 виписала понад 2 млн грн штрафів за порушення антитютюнового законодавства
Фото: https://dpss.gov.ua

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) впродовж січня-червня 2025 року отримала понад 200 звернень щодо порушень антитютюнового законодавства, на підставі яких проведено 113 перевірок і у результаті 82% випадків зафіксувало порушення и виписало штрафів на понад 2 млн грн, повідомила пресслужба відомства.

"Застосовано фінансових санкцій на суму 2,4 млн грн, з яких у добровільному порядку вже сплачено 1,5 млн грн. Стягнуто у примусовому порядку - 64 тис. грн", - розповів заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор.

Серед найпоширеніших порушень у відомстві назвали куріння та використання кальянів у заборонених місцях, відсутність табличок про заборону куріння, рекламу та стимулювання продажу тютюнових виробів. Найбільша кількість порушень зафіксована у місті Києві, Львівській та Дніпропетровській областях.

Держпродспоживслужба нагадала, що в Україні діє повна заборона на рекламу тютюнових виробів. Ці обмеження спрямовані на захист здоров’я громадян, зокрема, дітей та молоді, та на зменшення негативного впливу тютюнової продукції на населення.

Теги: #держпродспоживслужба #штраф #тютюн

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:02 03.09.2025
Кабмін ініціює штрафи до 51 тис. грн за проникнення на військові об’єкти - нардеп

Кабмін ініціює штрафи до 51 тис. грн за проникнення на військові об’єкти - нардеп

16:18 26.08.2025
НБУ оштрафував СК "ББС Іншуранс" на 892,5 тис. грн та СК "ІнтерЄкспрес" на 1,6 млн грн

НБУ оштрафував СК "ББС Іншуранс" на 892,5 тис. грн та СК "ІнтерЄкспрес" на 1,6 млн грн

13:38 20.08.2025
В Резерв+ додали функцію сплати штрафу за непостановку на військовий облік за новою адресою

В Резерв+ додали функцію сплати штрафу за непостановку на військовий облік за новою адресою

12:15 15.08.2025
АМКУ оштрафував фармкомпанію "Гледфарм ЛТД" за неправдиву інформацію щодо БАДу "Сахніл"

АМКУ оштрафував фармкомпанію "Гледфарм ЛТД" за неправдиву інформацію щодо БАДу "Сахніл"

15:37 06.08.2025
Екскерівниця МСЕК визнана винною в недекларуванні 3 млн грн і оштрафована

Екскерівниця МСЕК визнана винною в недекларуванні 3 млн грн і оштрафована

16:49 11.07.2025
Сучасний метод діагностики сказу до кінця року буде впроваждено ще у 10 лабораторіях України

Сучасний метод діагностики сказу до кінця року буде впроваждено ще у 10 лабораторіях України

17:24 08.07.2025
Термін підготовки домашнього улюбленця до виїзду за кордон може сягнути 4 міс. - Держпродспоживслужба

Термін підготовки домашнього улюбленця до виїзду за кордон може сягнути 4 міс. - Держпродспоживслужба

17:50 24.06.2025
Оман відкрив свій ринок для української продукції птахівництва

Оман відкрив свій ринок для української продукції птахівництва

17:15 03.06.2025
Держпродспоживслужба виявила 96 порушень у сфері реклами ліків, штрафи склали понад 255 тис. грн

Держпродспоживслужба виявила 96 порушень у сфері реклами ліків, штрафи склали понад 255 тис. грн

12:00 31.05.2025
УЧХ доєдналася до акцій Всесвітнього дня без тютюну

УЧХ доєдналася до акцій Всесвітнього дня без тютюну

ВАЖЛИВЕ

Зеленський призначив ексзаступника голови Мінстратегпрому Алояна заступником секретаря РНБО

РФ нарощуватиме дронові атаки по Україні, поки розширюватиме виробництво ударних дронів за підтримки КНР, – ISW

Голова Деснянської РДА Бахматов: Старостенко не робила запиту на виступ і зривала захід

Затриманий співробітник НАБУ з підрозділу "Д-2" входив до масштабної агентурної мережі ворога – СБУ

Засоби Deep Strike уразили на території РФ 60 цілей у серпні – Сирський

ОСТАННЄ

"Ремонт і виробництво" планує у 2026р. закрити потребу "Укрзалізниця" у рейкових накладках - керівник напряму

УЧХ попереджає про появу фейку щодо грошових виплат

Зеленський призначив ексзаступника голови Мінстратегпрому Алояна заступником секретаря РНБО

Польські активісти Greenpeace занурилися до Nord Stream із закликом не відновлювати його та розвивати ВДЕ в Європі

Від ракетного обстрілу в Києві постраждала деякі кондитерські

Буданов відвідав поранених розвідників, вручив воїнам нагороди

МЗС про теракт в Єрусалимі: Терор ніколи не є рішенням і не може бути терпимим

Харківські поліцейські передали ЗСУ два трофейні танки

Зеленський нагородив військових з нагоди Дня воєнної розвідки

Трамп сказав, що дізнається всі подробиці про вбивство української біженки Ірини Заруцької

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА