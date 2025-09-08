Держпродспоживслужба у І пів.-2025 виписала понад 2 млн грн штрафів за порушення антитютюнового законодавства

Фото: https://dpss.gov.ua

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) впродовж січня-червня 2025 року отримала понад 200 звернень щодо порушень антитютюнового законодавства, на підставі яких проведено 113 перевірок і у результаті 82% випадків зафіксувало порушення и виписало штрафів на понад 2 млн грн, повідомила пресслужба відомства.

"Застосовано фінансових санкцій на суму 2,4 млн грн, з яких у добровільному порядку вже сплачено 1,5 млн грн. Стягнуто у примусовому порядку - 64 тис. грн", - розповів заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор.

Серед найпоширеніших порушень у відомстві назвали куріння та використання кальянів у заборонених місцях, відсутність табличок про заборону куріння, рекламу та стимулювання продажу тютюнових виробів. Найбільша кількість порушень зафіксована у місті Києві, Львівській та Дніпропетровській областях.

Держпродспоживслужба нагадала, що в Україні діє повна заборона на рекламу тютюнових виробів. Ці обмеження спрямовані на захист здоров’я громадян, зокрема, дітей та молоді, та на зменшення негативного впливу тютюнової продукції на населення.