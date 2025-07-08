Інтерфакс-Україна
Події
17:24 08.07.2025

Термін підготовки домашнього улюбленця до виїзду за кордон може сягнути 4 міс. - Держпродспоживслужба

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Термін підготовки домашнього улюбленця до виїзду за кордон може сягнути 4 міс. - Держпродспоживслужба

Підготовку виїзду за кордон з домашнім улюбленцем варто починати завчасно, адже вона може зайняти багато часу та інколи сягає чотирьох місяців, попереджає Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба).

В повідомленні пресслужби у вівторок зазначається, що для перетину кордону з твариною до країн ЄС найбільше часу займає оформлення результату лабораторного дослідження сироватки крові на наявність антитіл до вірусу сказу (титр антитіл).

Для його отримання необхідно зробити зробити тварині чипування та щеплення проти сказу - ці відомості повинні бути зазначені у офіційному ветпаспорті тварини; через 30 днів після вакцинації здати аналіз крові для визначення титру антитіл; витримати ще 3 місяці очікування, перш ніж тварину можна буде ввозити до країн ЄС.

В службі наголошують, що загальний мінімальний термін підготовки до виїзду - приблизно чотири місяці, щоб відповідати вимогам, тому навіть якщо подорожувати не планується - попередньо варто зробити щеплення від сказу і через місяць здати кров улюбленця на дослідження.

“Далі все просто - щорічно підтримуйте імунітет тварини: раз на рік вакцинуйте тварину проти сказу, і титр залишатиметься чинним. Якщо не пропускати ревакцинацію — повторне дослідження титру антитіл не потрібне”, - наголошують в Держпродспоживслужбі.

Вже безпосередньо перед виїздом (за 72 години) потрібно оформити форму Ф1, а також   ветеринарний сертифікат про стан здоров’я тварини.

Ці документи оформлюються державними ветеринарними лікарями та інспекторами Держпродспоживслужби й, зазвичай, займають лише кілька годин.

“Звертаю увагу: якщо ви пропустите термін ревакцинації хоч на один день — доведеться знову через місяць після щеплення проти сказу здавати кров на дослідження титру антитіл та чекати 3 місяці до виїзду”, - додав заступник голови Держпродспоживслужби, головний держветінспектор Володимир Кустуров.

Також в службі розробили чек-лист з контактними даними установ, де можливо оформити необхідні процедури.

Теги: #виїзд #домашні_тварини #держпродспоживслужба #кордон

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