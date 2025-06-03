Держпродспоживслужба виявила 96 порушень у сфері реклами ліків, штрафи склали понад 255 тис. грн

Держпродспоживслужба виявила 96 порушень в сфері реклами лікарських засобів, накладені штрафні санкції склали понад 255 тис. грн.

Як повідомляє Держпродспоживслужба в своєму пресрелізі, за накладеними санкціями вже сплачено понад 175 тис. грн.

Найпоширенішими порушеннями в рекламі є відсутність попередження про шкідливість самолікування, залучення лікарів та інших медичних працівників до рекламних матеріалів, а також використання маніпулятивних тверджень про "лікувальні властивості" дієтичних добавок.

Держпродспоживслужба закликала споживачів "критично оцінювати рекламну інформацію та повідомляти про виявлені порушення до територіальних органів Держпродспоживслужби".