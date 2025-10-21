Інтерфакс-Україна
Події
12:23 21.10.2025

Повідомлено про підозру зловмисникам, які завдали збитків комерційному банку на 128 млн грн – прокуратура Києва

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури двом особам, які займалася оптовою торгівлею тютюновими виробами, повідомлено про підозру в привласненні товару, за який вони не заплатили, внаслідок чого покрити вартість тютюнових виробів в сумі 128 млн грн довелося банку.

"Згідно з договором, підозрювані отримували продукцію від швейцарської компанії – виробника цигарок – та могли розрахуватися за товар з двотижневим відстроченням. Гарантом того, що за товар розрахуються, виступав комерційний банк", - йдеться в повідомленні Київської міської прокуратури в телеграм-каналі у вівторок.

Згідно з повідомленням, у 2024 році підозрювані отримали від закордонної компанії тютюнову продукцію, яка є заставним майном банку, та не розрахувалася за неї.

"Банк, як гарант угоди, змушений був сплатити постачальнику всю суму", - уточнюють в прокуратурі.

Водночас, як зазначається в повідомленні, тютюнові вироби загальною вартістю понад 143 млн грн, які мали статус заставного майна, зникли.

Частину вартості товару, за інформацією прокуратури столиці, банк сплатив за рахунок коштів товариства, які були на його рахунках, втім понад 128 млн гривень оплатив зі своїх грошей. Як наслідок комерційному банку було завдано збитків на цю суму.

"Особам, які спричинили збитки банку на 128 млн гривень було повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України, а саме, у привласненні чужого майна", - йдеться в повідомленні.

