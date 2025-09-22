Інтерфакс-Україна
Події
18:47 22.09.2025

Сибіга запропонував Оману відігравати роль у мирному процесі та запросив оманського колегу відвідати Україну

Фото: https://www.president.gov.ua/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з міністром закордонних справ Оману Бадром Аль-Бусаїді в штаб-квартирі ООН, зокрема запропонував Оману відігравати роль у мирному процесі.

"Обговорили мирні зусилля та нашу роботу з організації зустрічі лідерів для прискорення завершення війни. Я запропонував Оману відігравати роль у мирному процесі, використовуючи свій авторитетний голос. Ми обговорили шляхи розвитку взаємовигідного співробітництва в багатьох сферах, від сільського господарства до технологій і торгівлі", - написав він у соцмережі Х.

Сибіга нагадав, що Україна відкрила посольство в Маскаті, продемонструвавши українську готовність зміцнювати зв'язки.

"Я також запросив свого колегу відвідати Україну", - додав міністр.

Своєю чергою Бадр Аль-Бусаїді піля зустрічі з Сибігою написав у соцмережі Х, що вони "обговорили розширення двосторонньої співпраці в багатьох секторах та розглянули ключові регіональні та глобальні події".

"Оман залишається відданим мирному діалогу та дипломатичним рішенням", - додав глава МЗС.

Як повідомлялося, 21–26 вересня міністр закордонних справ Андрій Сибіга бере участь у складі делегації України на чолі з президентом Володимиром Зеленським у заходах Сегменту високого рівня ювілейної 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Окрім виступу президента Володимира Зеленського на загальних дебатах ГА ООН програма візиту передбачає проведення низки важливих заходів за участі Глави держави, зокрема П’ятого саміту Міжнародної кримської платформи, засідання високого рівня Міжнародної коаліції за повернення українських дітей та засідання Ради Безпеки ООН високого рівня щодо України.

Поряд із участю у програмі президента України, Андрій Сибіга проведе ряд окремих заходів, серед яких тематична дискусія щодо енергетичної стійкості і зеленого відновлення в Україні, засідання Групи друзів з притягнення РФ до відповідальності за агресію проти України, виступ на міністерському засіданні Групи двадцяти, відкриті дебати Ради Безпеки ООН.

Заплановані проведення цілої низки двосторонніх і багатосторонніх переговорів президента України та міністра закордонних справ із колегами з різних регіонів світу — від Європи та Північної Америки до Азії, Африки, Латинської Америки та Близького Сходу.

