Держпродспоживслужба виписала аптекам понад 1,8 млн грн штрафів за завищення цін

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) після відновлення державного контролю за цінами на лікарські засоби у березні цього року провела 776 перевірок аптек і наклала на заклади, що не виконали розпорядження про обмеження націнок на ліки, понад 1,8 млн грн штрафів.

Яу повідомляє Держпродспоживслужба, відповідальних за виявлені порушення керівників аптек додатково оштрафували на 163,7 тис. грн.

“Створення ефективної системи забезпечення цінової стабільності та стримування інфляційних процесів на фармацевтичному ринку протягом періоду воєнного стану є одним із пріоритетів Держпродспоживслужби”, – підкреслили у відомстві.

Усього з початку року служба отримала понад 1200 звернень від громадян щодо продажу лікарських засобів за завищеними цінами. Найбільше – від мешканців Дніпропетровської, Харківської, Полтавської, Івано-Франківської, Львівської, Хмельницької та Черкаської областей, а також Києва.

”Кожен громадянин має право звернутися до Держпродспоживслужби та її територіальних органів у разі виявлення випадків продажу лікарських засобів за завищеними цінами”, – наголошують представники служби.

Як повідомлялося, на початку 2025 року Рада нацбезпеки і оборони України ухвалила рішення про боротьбу з монополізацією фармацевтичного ринку та забезпечення прозорості ціноутворення на ліки. Після затвердження цього рішення Президентом Володимиром Зеленським було запроваджено граничні націнки на понад 100 найпопулярніших препаратів і заборону на маркетингові контракти між виробниками та аптечними мережами. Також було скасовано мораторій на перевірки фармацевтичного бізнесу, запровадженого з початком повномасштабного російського вторгнення в Україну.