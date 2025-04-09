Держпродспоживслужба спростувала інформацію про появу в магазинах отруйного авокадо

Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів не підтверджує інформацію щодо нібито появи на полицях українських магазинів отруйного перуанського авокадо, заявив голова відомства Сергій Ткачук у Facebook.

Голова Держпродспоживслужби зауважив, що в мережі Інтернет активно шириться інформація про партію вирощених у Перу отруйних авокадо, яку нібито завезли в Україну з Нідерландів.

"На 08.04.2025 Держпродспоживслужба не має офіційного підтвердження, що такий продукт реалізується на території України. За інформацією RASFF, голландська сторона прийняла рішення не поширювати небезпечну продукцію. Наразі партія авокадо утилізована", – поінформував Ткачук.

Він закликав представників медіа надалі уточнювати інформацію в Держпродспоживслужбі, перш ніж висвітлювати новини щодо можливого завезення в Україну небезпечних продуктів.