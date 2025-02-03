Інтерфакс-Україна
Економіка
13:56 03.02.2025

Держпродспоживслужба оприлюднила перелік продуктів харчування, які Україна хоче експортувати до Єгипту

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Держпродспоживслужба оприлюднила перелік продуктів харчування, які Україна хоче експортувати до Єгипту

Україна обговорює можливість відкриття ринку Єгипту для свого молока, столових яєць, рибних продуктів, кормів для домашніх тварин, дрібної рогатої худоби, готових виробів із яловичини тощо, повідомив голова Держслужби з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів (Держпродспоживслужба) Сергій Ткачук.

"Збільшення товарообігу між країнами – одна з цілей моєї поїздки до Єгипту в складі української делегації на чолі з міністром аграрної політики та продовольства України Віталієм Ковалем", - повідомив він у Facebook.

За інформацією Ткачука, Україна є важливим постачальником зернових культур до Єгипту. Так, у 2024 році сюди було експортовано кукурудзи – 3,332 млн тонн, пшениці – 2,875 млн тонн, соєвих бобів – 745 тис. тонн, ячменю – 16,1 тис. тонн.

Єгипет під час переговорів обговорив можливість імпорту в Україну риби та рибопродуктів, а також розширення переліку видів фруктів та овочів.

"Не секрет, що чверть апельсинів, які наразі продаються на наших ринках та в магазинах, приїжджає саме звідти. Це дасть українському споживачу можливість вибирати продукцію", - зауважив голова Держпродспоживслужби.

Як повідомлялося, українська урядова делегація відвідує Єгипет з метою обговорення можливостей відкриття з цією країною зони вільної торгівлі.

Теги: #держпродспоживслужба #єгипет

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