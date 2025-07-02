Інтерфакс-Україна
Політика
19:40 02.07.2025

Зеленський і президент Єгипту доручать розпочати підготовку угоди про преференційну торгівлю

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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі, за результатами якої лідери домовилися доручити своїм командам розпочати підготовку угоди про преференційну торгівлю.

"Говорив із президентом Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі. Багато важливих тем встигли обговорити, будемо розвивати відносини між нашими країнами", - написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Він подякував Єгипту за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. "Єгипет бачить наші зусилля для закінчення війни та готовий сприяти досягненню справедливого й сталого миру", - додав Зеленський.

Окрім того, лідери обговорили створення продовольчого логістичного хабу в Єгипті та сфери для розвитку двосторонньої співпраці.

"Будемо працювати над збільшенням товарообігу. Домовилися доручити нашим командам розпочати підготовку угоди про преференційну торгівлю та провести засідання Спільної міжурядової комісії", - резумював президент.

Теги: #торгівля #зеленський #єгипет

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