Зеленський і президент Єгипту доручать розпочати підготовку угоди про преференційну торгівлю

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі, за результатами якої лідери домовилися доручити своїм командам розпочати підготовку угоди про преференційну торгівлю.

"Говорив із президентом Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі. Багато важливих тем встигли обговорити, будемо розвивати відносини між нашими країнами", - написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Він подякував Єгипту за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. "Єгипет бачить наші зусилля для закінчення війни та готовий сприяти досягненню справедливого й сталого миру", - додав Зеленський.

Окрім того, лідери обговорили створення продовольчого логістичного хабу в Єгипті та сфери для розвитку двосторонньої співпраці.

"Будемо працювати над збільшенням товарообігу. Домовилися доручити нашим командам розпочати підготовку угоди про преференційну торгівлю та провести засідання Спільної міжурядової комісії", - резумював президент.