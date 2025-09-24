Трамп змінив свою позицію та "умиває руки" від війни в Україні - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп своїми останніми заявами, скоріше, анонсував повний відхід США від мирного процесу в Україні, віддавши все під відповідальність Європи та НАТО, пише The Telegraph.

“Трамп умиває руки від війни в Україні. Те, що на перший погляд може здатися приголомшливим розворотом, насправді може бути поганою новиною для Володимира Зеленського”, - пише видання у середу за підсумками виступу Трампа в ООН та його дописів у Truth Social.

“Немає жодних натяків на додаткову підтримку України чи на те, що він ще більше каратиме Москву. Його єдине зобов’язання - продовжувати продавати зброю союзникам. Навряд чи це щось змінить. Після того, як Трамп поставив на карту свою репутацію, щоб запросити Путіна на переговори на Аляску, і поставив себе в центр переговорів, він засвоїв складний урок: закінчити війну важко. Звучить так, ніби з нього, здається, досить”, - підсумували автори.

Як повідомлялося, у соцмережі Truth Social Трамп заявив, що за підтримки Європейського Союзу Україна здатна перемогти Росію у війні. “Ми продовжуватимемо постачати зброю НАТО, щоб НАТО могло робити з нею те, що вони хочуть. Удачі всім!”, - написав він. Проте зазначив, що бажає добра обом країнам, маючи на увазі Україну та РФ.

Сенатор Ліндс Грем вважає, що заява Трампа щодо війни в Україні, у якій він зазначив, що за підтримки Європи та американської зброї Україна може вигнати Росію зі своєї країни, є переломним моментом.

Під час пресконференції із Зеленським лідер США він визнав, що врегулювати війну між країнами не вдасться “ще довго”.