20:15 05.11.2025

Ексглава "Укренерго" Кудрицький допускає, що в майбутньому може зайнятися політичною діяльністю

Голова правління НЕК "Укренерго" (2020-2024рр.) Володимир Кудрицький допускає, що в майбутньому може зайнятися громадською чи політичною діяльністю, якщо на це буде запит суспільства чи постане якась значуща ціль на кшталт об’єднання енергосистем України та Європи.

"Я не піду в політику в цьому політичному циклі, і з цією владою нічого спільного мати не збираюся. Але, в принципі, в майбутньому, якщо суспільству це буде потрібно, мені було б цікаво зробити щось суспільно важливе. Не просто займатися бізнесом, а повернутися в громадський чи державний сектор, щоб зробити якусь важливу річ", – сказав Кудрицький в інтерв’ю Яніні Соколовій, розміщеному в Youtube 5 каналу.

За його словами, такою важливою ціллю для нього було об’єднати українську і європейську енергосистеми, для досягнення якої він працював багато років.

"Зараз головне виграти війну і зупинити ворога, але якщо Україна все-таки буде переходити від формату пострадянської країни в формат, наприклад, нової Великобританії чи Норвегії – молодої, сильної, динамічної – мені, напевне, було би цікаво взяти участь в такому процесі", – зазначив він.

Кудрицький також вказав, що останні події з обшуками та затриманням його Державним бюро розслідувань додали йому впізнаваності, бо він більше був відомий в енергетичних колах, а також забезпечили кредит довіри суспільства.

"До цього ні в яку політику я йти не планував. Я планував займатися своєю улюбленою справою, якою я зараз займаюся", – сказав Кудрицький.

Як повідомлялося, 29 жовтня Печерський райсуд заарештував ексголову "Укренерго" Кудрицького до 26 грудня включно з правом застави в 13,7 млн грн. 30 жовтня вдень за нього внесли заставу, і ввечері він вийшов з-під варти. Кудрицький був затриманий ДБР за підозрою у шахрайському заволодінні коштами держпідприємства "НЕК "Укренерго". За інформацією Бюро, у 2018 році під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Південної та Західної енергосистем посадовець вступив у змову з представниками приватної компанії (йдеться про одну з компаній раніше затриманого за закупівлю неякісного одягу для ЗСУ на понад 1 млрд грн львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича). Зазначається, що в рамках двох договорів на понад 68 млн грн держпідприємство перерахувало підряднику понад 13,7 млн грн авансу, який зловмисники привласнили.

Втім, "Укренерго" стягнуло з підрядника банківську гарантію на цю суму, і як зазначив Кудрицький, інтереси держпідприємства не постраждали.

Рішення суду він назвав політичним. В ході засідання, під час якого суд обирав йому запобіжний захід, Кудрицький запевнив, що не збирається ухилятися від слідства чи тікати, бо має намір довести безпідставність підозри щодо нього.

21 жовтня слідчі ДБР провели обшук в авто й удома Кудрицького. Під час обшуку авто слідчі ДБР отримали доступ до його телефона, який перед тим попросили показати патрульні поліції, аби перевірити статус Резерв+.

Джерела в правоохоронних органах зазначали, що обшуки були проведені в рамках розслідування про завищення обсягів рубки лісу та вартості підрядних робіт під час прокладання енергомагістралей.

Кудрицький, коментуючи обшуки, вказав, що його ніхто ні в чому не підозрює, а метою обшуків, на його думку, був лише доступ до телефона.

Після звільнення з "Укренерго" у вересні 2024 року, Кудрицький заснував компанію "Неджен" із ексколегою по НЕК Андрієм Немировським, у квітні 2025 року вони домовились із Dragon Capital Томаша Фіали про запуск енергокомпанії Power One. Проєкт базується на комбінації високоманевреної газової генерації, систем накопичення енергії та відновлювальної енергетики.

До кінця року партнери планували першу чергу проєкту приблизно 60 МВт, з яких приблизно 20 МВт – це газопоршневі установки від німецької MWM і майже 40 МВт – це батарейки від китайської Hitium. Партнери бачать можливість у 2025-2026 рр. побудувати 150 МВт, а далі масштабувати проєкт залежно від залучення фінансування.

Dragon Capital, якому належить 100% Power One, виступає як фінансовий партнер, а "Неджен" – операційний.

За словами Фіали, у першу фазу проєкту Dragon Capital вкладає $30 млн власного капіталу, понад половину яких вже витрачено на обладнання та земельні ділянки. Кредитні кошти становитимуть 60-70% інвестицій.

На полях URC-2025 у Римі 10 липня ЄБРР, Dragon Capital та Negen підписали мандатний лист про наміри щодо надання EUR21,1 млн кредиту на проєкт Power One.

 

Теги: #кудрицький #плани #політика

