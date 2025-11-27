Інтерфакс-Україна
Події
15:33 27.11.2025

Печерський райсуд Києва зірвав розгляд апеляції ексголови "Укренерго" Кудрицького – ЦПК

2 хв читати
Печерський райсуд Києва зірвав розгляд апеляції ексголови "Укренерго" Кудрицького – ЦПК
Фото: ЦПК

Київський апеляційний суд не розпочав призначений на четвер розгляд апеляції у справі ексголови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, повідомив Центр протидії корупції.

"Причина банальна – матеріали справи не передали з Печерського суду", – пояснив ЦПК у телеграм-каналі.

Центр зазначив, що нову дату засідання призначено на 16 грудня.

Там звернули увагу, що раніше у справі детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова Печерський райсуд Києва також вчасно не передавав матеріали до апеляційного суду, через що його фактично позбавлено права на апеляційне оскраження.

Як повідомлялося, 29 жовтня 2025 року Печерський райсуд Києва заарештував ексголову "Укренерго" Кудрицького до 26 грудня включно з правом застави в 13,7 млн грн. 30 жовтня за нього внесли заставу, і ввечері він вийшов з-під варти. 

Кудрицького затримало ДБР за підозрою у шахрайському заволодінні коштами держпідприємства "НЕК "Укренерго". За інформацією Бюро, у 2018 році під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Південної та Західної енергосистем посадовець вступив у змову з представниками приватної компанії (йдеться про одну з компаній раніше затриманого за закупівлю неякісного одягу для ЗСУ на понад 1 млрд грн львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича). Зазначається, що в рамках двох договорів на понад 68 млн грн держпідприємство перерахувало підряднику понад 13,7 млн грн авансу, який зловмисники привласнили.

Втім "Укренерго" стягнуло з підрядника банківську гарантію на цю суму, і, як зазначив Кудрицький, інтереси держпідприємства не постраждали.

Рішення суду він назвав політичним. У ході засідання, під час якого суд обирався запобіжний захід, Кудрицький запевнив, що не збирається ухилятися від слідства чи тікати, бо має намір довести безпідставність підозри щодо нього.

21 жовтня слідчі ДБР провели обшук в авто й вдома Кудрицького. Під час обшуку авто слідчі отримали доступ до його телефону, який перед тим попросили показати патрульні поліції, аби перевірити статус Резерв+.

Джерела в правоохоронних органах зазначали, що обшуки було проведено в рамках розслідування про завищення обсягів рубки лісу та вартості підрядних робіт під час прокладання енергомагістралей.

Кудрицький, коментуючи обшуки, вказав, що його ніхто ні в чому не підозрює, а метою обшуків, на його думку, був лише доступ до телефону.

Щодо Магамедрасулова СБУ та Офіс генпрокурора заявляли, що викрили його на веденні бізнесу в РФ. Печерський райсуд Києва 2 липня 2025 року обрав запобіжний захід Магомедрасулову у вигляді тримання під вартою, а 17 жовтня продовжив його до 15 грудня без права на заставу. Захист просив для детектива будь-який захід, не повʼязаний з триманням під вартою, однак прокурор заявив, що Магамедрасулов може переховуватись і впливати на свідків.

Теги: #кудрицький #суд #зрив

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:09 27.11.2025
ОГП та СБУ скерували до Печерського райсуду Києва угоду з нардепом Христенком – ЦПК

ОГП та СБУ скерували до Печерського райсуду Києва угоду з нардепом Христенком – ЦПК

13:08 26.11.2025
У Києві судитимуть чоловіка за зґвалтування та розбійні напади на жінок

У Києві судитимуть чоловіка за зґвалтування та розбійні напади на жінок

16:58 25.11.2025
АП ВАКС спростувала своє повідомлення про залишення в силі запобіжного заходу Чернишову, засідання не було

АП ВАКС спростувала своє повідомлення про залишення в силі запобіжного заходу Чернишову, засідання не було

13:53 25.11.2025
Апеляційна інстанція залишила під вартою підозрювану у справі "Мідас" Зоріну

Апеляційна інстанція залишила під вартою підозрювану у справі "Мідас" Зоріну

17:01 07.11.2025
Зеленський: у мене немає жодного особистого ставлення до Кудрицького

Зеленський: у мене немає жодного особистого ставлення до Кудрицького

20:15 05.11.2025
Ексглава "Укренерго" Кудрицький допускає, що в майбутньому може зайнятися політичною діяльністю

Ексглава "Укренерго" Кудрицький допускає, що в майбутньому може зайнятися політичною діяльністю

16:58 05.11.2025
"Укренерго" захистило бетонними укриттями понад третину своїх трансформаторів, цього достатньо для покриття всього споживання – ексглава компанії

"Укренерго" захистило бетонними укриттями понад третину своїх трансформаторів, цього достатньо для покриття всього споживання – ексглава компанії

19:15 30.10.2025
Ексочільник "Укренерго" Кудрицький вийшов з-під варти після внесення 13,7 млн грн застави

Ексочільник "Укренерго" Кудрицький вийшов з-під варти після внесення 13,7 млн грн застави

14:42 30.10.2025
За ексглаву "Укренерго" Кудрицького внесли 13,7 млн грн застави – джерела

За ексглаву "Укренерго" Кудрицького внесли 13,7 млн грн застави – джерела

18:54 29.10.2025
Суд заарештував ексголову "Укренерго" Кудрицького із правом застави в 13,7 млн грн

Суд заарештував ексголову "Укренерго" Кудрицького із правом застави в 13,7 млн грн

ВАЖЛИВЕ

На гуляйпільському напрямку під час перегрупування один із підрозділів неузгоджено відійшов із позицій, ворог зайшов у фланг Сил оборони - Волошин

Глава "Укренерго": Енергетики сьогодні набагато більше готові до найгіршого сценарію – блекауту, який виношує РФ

"Зимовий вступ" в університети на "нульовий курс" буде запроваджено цієї зими - Міносвіти

Аварійні відключення застосовано в Сумській, Харківській та Полтавській областях – "Укренерго"

Чергова атака РФ на енергетику сьогодні призвела до локальних відключень світла в кількох областях – "Укренерго"

ОСТАННЄ

На гуляйпільському напрямку під час перегрупування один із підрозділів неузгоджено відійшов із позицій, ворог зайшов у фланг Сил оборони - Волошин

Генсек Ради Європи: Той факт, що на столі є пропозиція щодо миру для України, – це позитивний момент

ТОК Gulliver можуть відкривати поетапно, проте дати ще не визначені

У Покровську українські військові південніше від залізниці проводять рейди для засідок та знищення ворога - ДШВ

Італія екстрадує до ФРН українця Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газогонів "Північний потік" у 2022р., – ЗМІ

Глава "Укренерго": Енергетики сьогодні набагато більше готові до найгіршого сценарію – блекауту, який виношує РФ

Російський суд засудив до довічного вісьмох обвинувачених у справі про вибух на Керченському мосту у жовтні 2022р.

Європарламент закликав ЄС взяти на себе більше відповідальності за європейську безпеку та підтримувати мир в Україні

Дебютний Санкційний саміт почав роботу в Києві у четвер

Більшість українців вважає, що за час повномасштабного вторгнення рівень корупції в Україні збільшився

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА