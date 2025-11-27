Печерський райсуд Києва зірвав розгляд апеляції ексголови "Укренерго" Кудрицького – ЦПК

Фото: ЦПК

Київський апеляційний суд не розпочав призначений на четвер розгляд апеляції у справі ексголови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, повідомив Центр протидії корупції.

"Причина банальна – матеріали справи не передали з Печерського суду", – пояснив ЦПК у телеграм-каналі.

Центр зазначив, що нову дату засідання призначено на 16 грудня.

Там звернули увагу, що раніше у справі детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова Печерський райсуд Києва також вчасно не передавав матеріали до апеляційного суду, через що його фактично позбавлено права на апеляційне оскраження.

Як повідомлялося, 29 жовтня 2025 року Печерський райсуд Києва заарештував ексголову "Укренерго" Кудрицького до 26 грудня включно з правом застави в 13,7 млн грн. 30 жовтня за нього внесли заставу, і ввечері він вийшов з-під варти.

Кудрицького затримало ДБР за підозрою у шахрайському заволодінні коштами держпідприємства "НЕК "Укренерго". За інформацією Бюро, у 2018 році під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Південної та Західної енергосистем посадовець вступив у змову з представниками приватної компанії (йдеться про одну з компаній раніше затриманого за закупівлю неякісного одягу для ЗСУ на понад 1 млрд грн львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича). Зазначається, що в рамках двох договорів на понад 68 млн грн держпідприємство перерахувало підряднику понад 13,7 млн грн авансу, який зловмисники привласнили.

Втім "Укренерго" стягнуло з підрядника банківську гарантію на цю суму, і, як зазначив Кудрицький, інтереси держпідприємства не постраждали.

Рішення суду він назвав політичним. У ході засідання, під час якого суд обирався запобіжний захід, Кудрицький запевнив, що не збирається ухилятися від слідства чи тікати, бо має намір довести безпідставність підозри щодо нього.

21 жовтня слідчі ДБР провели обшук в авто й вдома Кудрицького. Під час обшуку авто слідчі отримали доступ до його телефону, який перед тим попросили показати патрульні поліції, аби перевірити статус Резерв+.

Джерела в правоохоронних органах зазначали, що обшуки було проведено в рамках розслідування про завищення обсягів рубки лісу та вартості підрядних робіт під час прокладання енергомагістралей.

Кудрицький, коментуючи обшуки, вказав, що його ніхто ні в чому не підозрює, а метою обшуків, на його думку, був лише доступ до телефону.

Щодо Магамедрасулова СБУ та Офіс генпрокурора заявляли, що викрили його на веденні бізнесу в РФ. Печерський райсуд Києва 2 липня 2025 року обрав запобіжний захід Магомедрасулову у вигляді тримання під вартою, а 17 жовтня продовжив його до 15 грудня без права на заставу. Захист просив для детектива будь-який захід, не повʼязаний з триманням під вартою, однак прокурор заявив, що Магамедрасулов може переховуватись і впливати на свідків.