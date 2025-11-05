"Укренерго" захистило бетонними укриттями понад третину своїх трансформаторів, цього достатньо для покриття всього споживання – ексглава компанії

НЕК "Укренерго" захистила бетонними укриттями (другий рівень захисту) понад третину своїх трансформаторів, чого достатньо для забезпечення всього або майже всього споживання України, повідомив ексголова правління компанії Володимир Кудрицький.

"Укренерго" має на підконтрольній території 160-180 великих трансформаторів. Вони забезпечують пропуск потужності вдвічі-втричі більшої за споживання... З наявних трансформаторів більше 70 зараз захищено від "шахедів" оцими величезними бетонними коробками, фото яких змушений був публікувати Олексій Кулеба (віцепрем’єр з відновлення)", – сказав він в інтерв’ю Яніні Соколовій, розміщеному в Youtube 5 каналу.

Кудрицький додав, що до його звільнення з посади у вересні 2024 року таким чином було захищено приблизно 80% трансформаторів, і це "Укренерго" робило, в тому числі, за допомогою Агентства відновлення.

"Співвідношення потужності мереж "Укренерго до споживання становить 2-2,5, може, до 3 разів. Відповідно, в "Укренерго" захищено достатньо трансформаторів для того, щоб покрити споживання України або повністю або майже, якщо говоримо про якесь його збільшення під час холодів. Тобто, якщо навіть всі незахищені трансформатори знищити - ті, що залишаться в роботі, спроможні заживити плюс-мінус обсяг споживання взимку", – пояснив ексглава системного оператора.

За його словами, зараз споживання електрики в Україні становить менше 100 млрд кВт*год на рік, а в 1991 році цей показник був втричі більший – 300 млрд кВт*год, на що й була розрахована система.

Він також зазначив, що неможливо одночасно зробити укриття на всіх трансформаторах, оскільки на це потрібно немало часу, а відключити всі трансформатори одночасно ніяк, бо тоді не буде електрики.

"Тому розбили їх на черги. От перша черга, яку вже зробили, і це офіційна інформація від нинішнього керівника ("Укренерго – ІФ-У) Зайченка. Її логіка в тому, щоб дати можливість країні витримати таку атаку на "Укренерго", яка б могла знищити все, окрім захищеного обладнання. Зараз робиться друга черга, яка має наростити буфер безпеки, тобто зробити запас міцності", – описав ситуацію Кудрицький.

При цьому він висловив сумнів у проведення подібних заходів з захисту трансформаторів іншими енергокомпаніями.

"Що стосується "Енергоатома", "Центренерго", всіх інших великих ТЕС, великих ТЕЦ в таких містах, як Київ і Харків, малих ТЕЦ, обленерго, "Укрзалізниця" має трансформатори на тяглових підстанціях, на час мого звільнення було зроблено ноль, станом на зараз зроблено або ноль, або трішки більше нуля", – заявив Кудрицький.

"Тому оті "шахедні" атаки, якими ворог так щедро посипає то конкретні регіони, то всю країну, приносять певну шкоду, яку енергетики – всі, не тільки "Укренерго" – намагаються швидко усунути", – зазначив він.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=ak4hFc4b38E