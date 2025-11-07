Зеленський: у мене немає жодного особистого ставлення до Кудрицького

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у нього немає жодного особистого ставлення до ексголови НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького.

"Складно коментувати речі, про які писав хтось. Тим більше, що це речі, які дуже далекі від реальної ситуації. Це не до мене запитання, це питання судової системи України. У мене немає жодного ставлення якогось особисто до цієї особи", - сказав Зеленський під час брифінгу у п’ятницю.

За словами президента, Кудрицький "був очільником великої системи". "Ця система мала забезпечити безпеку нашої енергетики. Він повинен був це зробити, і він цього не зробив", - додав він.

За інформацією ДБР, у 2018 році під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Південної та Західної енергосистем посадовець вступив у змову з представниками приватної компанії. На той час, як уточнюють в ДБР, він обіймав посаду заступника директора з інвестицій ДП "НЕК "Укренерго".

"Між сторонами було укладено два договори на загальну суму понад 68 млн грн. Після цього держпідприємство перерахувало підряднику понад 13,7 млн грн авансових платежів, які зловмисники привласнили", – наголошують в Бюро.

У повідомленні ДБР не вказано імена фігурантів. Йдеться про ексголову "Укренерго" Кудрицького та львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Кудрицький 5 листопада повідомив, що НЕК "Укренерго" захистила бетонними укриттями (другий рівень захисту) понад третину своїх трансформаторів, чого достатньо для забезпечення всього або майже всього споживання України.