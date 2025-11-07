Інтерфакс-Україна
Події
17:01 07.11.2025

Зеленський: у мене немає жодного особистого ставлення до Кудрицького

2 хв читати
Зеленський: у мене немає жодного особистого ставлення до Кудрицького
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у нього немає жодного особистого ставлення до ексголови НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького.

"Складно коментувати речі, про які писав хтось. Тим більше, що це речі, які дуже далекі від реальної ситуації. Це не до мене запитання, це питання судової системи України. У мене немає жодного ставлення якогось особисто до цієї особи", - сказав Зеленський під час брифінгу у п’ятницю.

За словами президента, Кудрицький "був очільником великої системи". "Ця система мала забезпечити безпеку нашої енергетики. Він повинен був це зробити, і він цього не зробив", - додав він.

За інформацією ДБР, у 2018 році під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Південної та Західної енергосистем посадовець вступив у змову з представниками приватної компанії. На той час, як уточнюють в ДБР, він обіймав посаду заступника директора з інвестицій ДП "НЕК "Укренерго".

"Між сторонами було укладено два договори на загальну суму понад 68 млн грн. Після цього держпідприємство перерахувало підряднику понад 13,7 млн грн авансових платежів, які зловмисники привласнили", – наголошують в Бюро.

У повідомленні ДБР не вказано імена фігурантів. Йдеться про ексголову "Укренерго" Кудрицького та львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Кудрицький 5 листопада повідомив, що НЕК "Укренерго" захистила бетонними укриттями (другий рівень захисту) понад третину своїх трансформаторів, чого достатньо для забезпечення всього або майже всього споживання України.

Теги: #кудрицький #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:50 07.11.2025
Зеленський анонсував масове виробництво альтернативи БпЛА Mavic

Зеленський анонсував масове виробництво альтернативи БпЛА Mavic

16:46 07.11.2025
Базовим фінансовим забезпеченням для контрактів у ЗСУ може бути 50-60 тис. грн – Зеленський

Базовим фінансовим забезпеченням для контрактів у ЗСУ може бути 50-60 тис. грн – Зеленський

16:28 07.11.2025
У Покровську знаходяться 314 російських військових – Зеленський

У Покровську знаходяться 314 російських військових – Зеленський

16:24 07.11.2025
Зеленський про можливість отримання літаків Rafale: все залежить від перемовин

Зеленський про можливість отримання літаків Rafale: все залежить від перемовин

16:22 07.11.2025
Україну обрано до Виконавчої ради ЮНЕСКО на 2025–2029рр - Зеленський

Україну обрано до Виконавчої ради ЮНЕСКО на 2025–2029рр - Зеленський

15:17 07.11.2025
Президент Кенії подякував Зеленському за згоду сприяти у звільненні кенійців, шахрайськи завербованих РФ на війну

Президент Кенії подякував Зеленському за згоду сприяти у звільненні кенійців, шахрайськи завербованих РФ на війну

20:31 06.11.2025
Зеленський: Будемо збільшувати фінансування корпусам ЗСУ, які перебувають у найбільш гарячих боях

Зеленський: Будемо збільшувати фінансування корпусам ЗСУ, які перебувають у найбільш гарячих боях

20:27 06.11.2025
Україна буде масштабувати всю технологічну основу, яка допомагає у евакуації поранених воїнів

Україна буде масштабувати всю технологічну основу, яка допомагає у евакуації поранених воїнів

20:24 06.11.2025
Зеленський анонсував у листопаді важливу угоду для військових спроможностей

Зеленський анонсував у листопаді важливу угоду для військових спроможностей

21:05 05.11.2025
Зеленський: Продовжуємо знищення окупанта у Покровську

Зеленський: Продовжуємо знищення окупанта у Покровську

ВАЖЛИВЕ

Лише чверть українців повернеться після війни, але закриють дефіцит на ринку праці, переконаний Яценюк

Двоє людей загинули, ще 6 осіб поранені на Херсонщині через ворожі обстріли – прокуратура

Виробництво літаків Gripen в Україні розпочнеться у 2033 році – Шмигаль

Україна має створювати спільні підприємства з партнерами, щоб не перетворитися на сировинний придаток їх ВПК – Яценюк

Зеленський вважає, що Орбан під час зустрічі з Трампом обговорюватиме питання енергетики

ОСТАННЄ

Сибіга: Посилення візових правил для росіян в ЄС – відповідь на ескалацію гібридних загроз з боку РФ

У Києві на місяць частково обмежуватимуть рух на перехресті вул. Володимирська та Богдана Хмельницького – КМДА

Лише чверть українців повернеться після війни, але закриють дефіцит на ринку праці, переконаний Яценюк

"Укренерго" в суботу обмежуватиме електрику в усіх регіонах з 8:00 до 21:00 населенню, з 8:00 до 22: 00 – промисловості

Поблизу ЗАЕС знову встановлено локальне припинення вогню задля ремонту резервної лінії електропередачі - МАГАТЕ

Технічні фахівці планують у суботу розпочати роботи з відновлення підключення лінії "Феросплавна-1" до ЗАЕС - МАГАТЕ

Двоє людей загинули, ще 6 осіб поранені на Херсонщині через ворожі обстріли – прокуратура

Затриманого столичного поліцейського повідомлено про підозру в заволодінні речовими доказами на 13,3 млн грн

Трьох осіб засуджено за підпали військової техніки й адмінбудівель у кількох областях України - СБУ

КМУ має намір посилити держнагляд за дотриманням законодавства у електронних комунікаціях під час надзвичайного та воєнного стану

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА