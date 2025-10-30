Ексочільник "Укренерго" Кудрицький вийшов з-під варти після внесення 13,7 млн грн застави

Ексочільник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький вийшов з-під варти після внесення застави в розмірі 13,7 млн грн, повідомила його дружина Олександра Ястремська.

"Вийшов! Дякую ще раз всім, хто підтримував. Дякую всім, хто долучився до збору коштів", – написала вона у Facebook, розмістивши відео зустрічі з чоловіком.

Як повідомлялося, 30 жовтня вдень за Кудрицького внесли заставу в 13,7 млн грн. 29 жовтня суддя Печерського райсуду Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі 13,7 млн грн до 26 грудня включно.

Рішення суду сам Кудрицький назвав політичним. Під час судового засідання він зазначив, що підписав два договори за результатами процедури закупівель, які мав підписати за посадою, і це був "стандартний рутинний процес".

"Сторона обвинувачення навела тільки факт підписання договорів… Для "Укренерго" захист авансових платежів банківською гарантією – абсолютно стандартна практика… Фактично мене обвинувачують в тому, що "Укренерго" з недобросовісного підрядника стягнуло банківську гарантію", – сказав Кудрицький.

За його словами, справа розслідується вже сім років, і за цей час не було встановлено факту незаконної дій.

"Я – людина, яка має бездоганну ділову репутації в енергетичному секторі… Я не збираюся ні ухилятися, ні втікати, ні якимось чином перешкоджати слідству… Збираюся довести, що підзора абсурдна", – резюмував Кудрицький.

Сторона обвинувачення просила суд обрати Кудрицькому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 13,7 млн грн. Захист вважає підозру необґрунтованою.

За інформацією Бюро, у 2018 році під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Південної та Західної енергосистем посадовець вступив у змову з представниками приватної компанії. На той час, як уточнюють в ДБР, він обіймав посаду заступника директора з інвестицій ДП "НЕК "Укренерго".

"Між сторонами було укладено два договори на загальну суму понад 68 млн грн. Після цього держпідприємство перерахувало підряднику понад13,7 млн грн авансових платежів, які зловмисники привласнили", – наголошують в Бюро.

В повідомленні ДБР не вказані імена фігурантів. Йдеться про ексголову"Укренерго" Кудрицького та львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Повідомлялося, що п'ять народних депутатів висловили готовність взяти Кудрицького на поруки.

Кудрицький 29 жовтня в ході засідання Печерського райсуду Києва, який обирав йому запобіжний захід у зв'язку з висунутою ДБР підозрою, запевнив, що не збирається ухилятися від слідства чи тікати, оскільки має намір довести безпідставність підозри щодо нього.