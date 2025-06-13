Інтерфакс-Україна
Події
14:16 13.06.2025

У сина нардепа Южаніної проведені обшуки, джерела повідомляють про оборудку з нерухомістю та відмиванням коштів родини

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У сина нардепа Южаніної проведені обшуки, джерела повідомляють про оборудку з нерухомістю та відмиванням коштів родини

Партія "Європейська солідарність" повідомляє про проведення обшуків у сина народного депутата від фракції "Євросолідарність" Ніни Южаніної, називаючи це політичним переслідуванням, джерела агентства в правоохоронних органах інформують про викриття оборудки з нерухомістю на відмивання коштів родини депутатки.

"Сьогодні до родини сина нашої депутатки Ніни Южаніної на день народження онука мали прийти клоуни для дитячого свята, але в шостій ранку прийшли інші клоуни – з ДБР", - йдеться в повідомленні "Євросолідарності" на сайті партії в п'ятницю.

В партії називають політичним переслідування проведення таких слідчих дій.

"Замість боротьби з ворогом — вони воюють з опозицією", - зазначають в партії і додають, що обшуки у сина Южаніної в присутності трьох малолітніх дітей — "це результат роботи цієї спецгрупи з продовження кампанії залякування нашої команди".

Джерела агентства "Інтерфакс-Україна" в правоохоронних органах повідомили про викриття оборудки з нерухомістю та відмиванням коштів родини Южаніної, в зв'язку з чим і проводяться слідчі дії.

"На підставі матеріалів Державної служби фінансового моніторингу Бюро проводить перевірку сумнівних фінансових операцій із продажем квартири в престижному житловому комплексі Tetris Hall у столиці", - зазначив співрозмовник агентства.

За інформацією джерела, у 2024 році син народного депутата подарував своїй дружині квартиру, яку вона згодом нібито продала знайомому бізнесмену за 8 млн гривень.

"Згідно з договором, 6 млн грн покупець сплатив одразу, ще 2 млн мав виплатити до 2027 року. Водночас умови договору передбачали, що у разі несплати залишку суми покупець втрачає і право на квартиру, і вже сплачені кошти", - пояснив співрозмовник.

За його словами, під час обшуків з’ясувалося, що продана квартира фактично об’єднана з сусідньою, яка досі перебуває у власності родини депутатки, що унеможливлює її реальний продаж і вказує на фіктивний характер правочину.

"Ці дії мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України — легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, у великому розмірі", - уточнило джерело.

За його словами, наразі тривають обшуки у помешканнях та автомобілях, що належать родині народного депутата.

Теги: #южаніна #обшуки #син

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