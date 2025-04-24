Кіпрська Crestline Limited може стати власником monobank

Кіпрська компанія Crestline Limited, зареєстрована у серпні минулого року, може збільшити свою частку в ТОВ "Фінтех Бенд" (Дніпро), яке на базі Універсал Банку Сергія Тігіпка розвиває віртуальний monobank, з 0,0821% до контрольної.

Як повідомив Антимонопольний комітет України (АМКУ), він надав відповідний дозвіл на засіданні у четвер.

У кіпрському реєстрі одним з директорів Crestline Limited вказаний Олександр Нагорняк, чиє ім’я та прізвище співпадає з особою, яка, згідно із її сторінкою в LinkedIn, працює в "Фінтех Бенд" з 2016 року на посаді Software Developer.

Інша інформація щодо Crestline Limited поки відсутня.

За даними системі YouControl, наразі найбільшими власниками та бенефіціарами ТОВ "Фінтех Бенд" є колишні топменеджери "Приватбанку" Олег Гороховський та Михайло Рогальський, яким належать по 31,96% напряму та по 5,24% опосередковано. Окрім того Євгенії Кривенко та кіпрській "Нісетс Лімітед" належить по 14%, а Дар’ї Букрєєвій – 8%.

Crestline Limited також володіє 2,784% в іншій компанії з Дніпра – ТОВ "ЕЙСІ ДІСІ Процессінг", яка на 93,351% належить "Фінтех Бенд". В ній мінорітаріями також виступають Гороховський, Рогальський та Кривенко – по 1,082%, а також Букрєєва – 0,618%. Бенефіціарами в цій компанії названі Гороховський та Рогальський, опосередкована участь яких окрім прямої складає по 36,13%.

Ці дані про пряму та опосередковану участь Гороховського та Рогальського в обох українських компаніях дозволяють припустити, що вони є й контролерами Crestline Limited, але офіційне підтвердження цього факту у агентства "Інтерфакс-Україна" наразі відсутнє.

Раніше до числа власників "Фінтех Бенд" входили також інші колишні топменеджери ПриватБанку Олександр Дубілет (ексголова правління), його син Дмитро, Володимир Яценко та Людмила Шмальченко. Дмитро Дубілет вийшов зі складу учасників через роботу в уряді Олексія Гончарука в 2019 році, тоді як решта зазначених співвласників позбулися своїх часток незадовго до або після повідомлення їм про підозру від правоохоронців по справам ПриватБанку.

За даними YouControl, виручка "Фінтех Бенд" у 2024 році скоротилася в 1,5 рази – до 3,71 млрд грн, тоді як чистий прибуток – в 2,7 рази, до 1,15 млрд грн.