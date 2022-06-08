Французька Philippe Benacin Holding купила українську мережу магазинів Brocard

Французький парфумерний холдинг Philippe Benacin Holding придбав компанії-власники української мережі магазинів Brocard та дистриб'ютора у сфері товарів для краси Hexagone, повідомила Асоціація рітейлерів України (RAU).

За її даними, угоду щодо придбання ТОВ "Брокард-Україна" та ТОВ "Егзагон" холдинг завершив 23 травня 2022 року.

Згідно з повідомленням, з 2010 року "Брокард-Україна" належав офшорному кіпрському холдингу з російськими власниками, а кінцевим бенефіціаром компаній "Брокард-Україна" та "Егзагон" була власниця російської мережі "Л'Етуаль" Тетяна Володіна.

Новий власник компаній має намір продовжувати подальший розвиток торговельної мережі Brocard Ukraine, йдеться в листі мережі компаніям-партнерам, який має в своєму розпорядженні Асоціація.

На початок 2022 року мережа Brocard налічувала близько 100 магазинів у 26 містах України. Штат компанії становив 1,8 тис. осіб. За даними компанії, загальний товарообіг мережі у 2020 році становив 4,126 млрд грн.

Засновник Philippe Benacin Holding Філіп Бенасін також є співвласником компанії Interparfums, яка опікується розробкою, виробництвом та дистрибуцією парфумерії та косметики.