Інтерфакс-Україна
Події
10:23 22.07.2025

На Полтавщині виготовляли та збували фальсифіковану парфумерію і косметику світових брендів

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На Полтавщині виготовляли та збували фальсифіковану парфумерію і косметику світових брендів
Фото: https://gp.gov.ua/

На Полтавщині правоохоронці викрили зловмисників, які виготовляли та реалізовували фальсифіковану парфумерію та косметику світових брендів, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Упродовж грудня 2022 – січня 2025 року група осіб налагодила на території Полтавської області незаконне виготовлення, зберігання та збут підробленої косметичної та парфумерної продукції всесвітньо відомих торговельних марок. Для маскування злочинної діяльності використовувалися найменування та знаки для товарів і послуг без згоди Компаній-правовласників", - йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі у вівторок.

За попередніми підрахунками, протиправна діяльність групи спричинила компаніям матеріальні збитки на понад 8,5 млн гривень.

У ході санкціонованих обшуків в складському приміщенні, яке використовували фігуранти, вилучено близько 3000 флаконів фальсифікованої продукції, комп’ютерну техніку та носії інформації з повним обліком реалізації незаконного товару.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора трьом особам повідомлено про підозру у використанні знаків для товарів і послуг, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі за ч. 3 ст. 229 КК України.

"Завдяки роботі правоохоронних органів на ринок парфумерії України, в тому числі у мережеві магазини, не поступить зазначена підроблена продукція", - зазначають в прокуратурі.

Досудове розслідування здійснюють детективи БЕБ, за оперативного супроводу Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Теги: #парфумерія #полтавщина #фальсифікована

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