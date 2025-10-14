Інтерфакс-Україна
Події
18:44 14.10.2025

Аварійні відключення е/е відбуваються на Сумщині й Полтавщині - обленерго

1 хв читати
Аварійні відключення е/е відбуваються на Сумщині й Полтавщині - обленерго

 Графіки аварійних відключень (ГАВ) введені в Сумській та Полтавській областях, повідомили місцеві обленерго.

"За вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини введені графіки аварійних відключень", - йдеться в повідомленні "Сумиобленерго" у Facebook у вівторок увечері. Згідно з інформацією, ГАВ діють для двох черг споживачів

Подібну інформацію розмістило в своєму Facebook і "Полтаваобленерго".

Як повідомлялося, про екстрені відключення світла в Дніпропетровській, Донецькій областях, а також в Броварському, Бориспільському та Обухівському районах Київської області повідомив ДТЕК.

Теги: #відключення_світла #полтавщина #обленерго #графіки #сумщина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:55 14.10.2025
Аварійні відключення е/е застосовуються у восьми областях - "Укренерго"

Аварійні відключення е/е застосовуються у восьми областях - "Укренерго"

18:30 14.10.2025
Екстрені відключення світла діють в Дніпропетровській, Донецькій та частково в Київській областях - ДТЕК

Екстрені відключення світла діють в Дніпропетровській, Донецькій та частково в Київській областях - ДТЕК

17:58 13.10.2025
Прикордонники затримали сім’ю з Полтавщини, що допомагала порушникам перетнути кордон за $25 тис.

Прикордонники затримали сім’ю з Полтавщини, що допомагала порушникам перетнути кордон за $25 тис.

16:18 13.10.2025
УЧХ провів навчання з мінної безпеки для мешканців Сумщини

УЧХ провів навчання з мінної безпеки для мешканців Сумщини

14:11 13.10.2025
Графіки аварійних відключень е/е скасовані в Харківській області – обленерго

Графіки аварійних відключень е/е скасовані в Харківській області – обленерго

09:37 13.10.2025
Екстрені відключення е/е застосовані у Дніпропетровській та Донецькій областях - ДТЕК

Екстрені відключення е/е застосовані у Дніпропетровській та Донецькій областях - ДТЕК

18:23 10.10.2025
"Хмельницькобленерго" спростувало інформацію про запровадження графіків відключень е/е в області

"Хмельницькобленерго" спростувало інформацію про запровадження графіків відключень е/е в області

14:57 10.10.2025
Графіки погодинних відключень е/е можливі лише за командою "Укренерго", про що споживачам оперативно повідомлять, – "ДТЕК"

Графіки погодинних відключень е/е можливі лише за командою "Укренерго", про що споживачам оперативно повідомлять, – "ДТЕК"

13:34 10.10.2025
Аварійні відключення е/е станом на 13:00 зберігаються в Києві та 8 областях, на Чернігівщині тривають погодинні – Міненерго

Аварійні відключення е/е станом на 13:00 зберігаються в Києві та 8 областях, на Чернігівщині тривають погодинні – Міненерго

12:21 10.10.2025
Перехід на графіки погодинних відключень е/е залежатиме від наслідків ударів та часу відновлення енергооб’єктів – глава Міненерго

Перехід на графіки погодинних відключень е/е залежатиме від наслідків ударів та часу відновлення енергооб’єктів – глава Міненерго

ВАЖЛИВЕ

Труханов заявив, що продовжить виконувати повноваження мера до ухвалення міськрадою відповідного рішення

Аварійні відключення е/е застосовуються у восьми областях - "Укренерго"

Екстрені відключення світла діють в Дніпропетровській, Донецькій та частково в Київській областях - ДТЕК

СБУ: за матеріалами спецслужби меру Одеси Геннадію Труханову припинено громадянство України

Президент призначив заступника начальника Генштабу ЗСУ Острянського першим заступником секретаря РНБО замість Хомчака – укази

ОСТАННЄ

Екстрені відключення світла скасовані в Київській області

Труханов заявив, що продовжить виконувати повноваження мера до ухвалення міськрадою відповідного рішення

"Укрметалургпром" обурений обранням в керівні органи Worldsteel російського олігарха Мордашова

На Дніпропетровщині в результаті обстрілу загинула жінка – ОВА

Кличко: Київ встановить 500 мобільних укриттів, потреби в них визначать РДА

СБУ: за матеріалами спецслужби меру Одеси Геннадію Труханову припинено громадянство України

Президент призначив заступника начальника Генштабу ЗСУ Острянського першим заступником секретаря РНБО замість Хомчака – укази

ДОТ Міноборони вперше закуповує модульні бронежилети у розширеній комплектації

Рада оборони Харківської області розширила зону обов'язкової евакуації сімей із дітьми з Куп‘янського району

ООН про атаку Росії на гумконвой на Херсонщині: такі удари є абсолютно неприйнятними

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА