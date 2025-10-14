18:44 14.10.2025
Аварійні відключення е/е відбуваються на Сумщині й Полтавщині - обленерго
Графіки аварійних відключень (ГАВ) введені в Сумській та Полтавській областях, повідомили місцеві обленерго.
"За вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини введені графіки аварійних відключень", - йдеться в повідомленні "Сумиобленерго" у Facebook у вівторок увечері. Згідно з інформацією, ГАВ діють для двох черг споживачів
Подібну інформацію розмістило в своєму Facebook і "Полтаваобленерго".
Як повідомлялося, про екстрені відключення світла в Дніпропетровській, Донецькій областях, а також в Броварському, Бориспільському та Обухівському районах Київської області повідомив ДТЕК.