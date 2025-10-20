На Полтавщині діти загиблих воїнів отримали подарунки від авіакомпанії "Українські вертольоти"

У Полтаві працівники авіакомпанії "Українські вертольоти" зустрілись із дітьми-сиротами загиблих військовослужбовців із усієї області. Авіакомпанія є засновником благодійної платформи "Дітям наших Захисників". Цей візит із подарунковими сертифікатами до торговельної мережі "Епіцентр" якраз у рамках діяльності проєкту.

"Позиція нашої авіакомпанії незмінна роками. Ми підтримували військових ще з 2009 року. Під час повномасштабного вторгнення регулярно передаємо допомогу понад 30 підрозділам Сил оборони України. І коли спілкуємось з військовими, то вони говорять, що для них дуже важливо знати про підтримку родин їхніх загиблих побратимів. Хлопцям так само важливо знати, що якщо з ними щось не дай Боже щось трапиться, то їхні діти теж не лишиться сам на сам із втратою. Тому ми ініціювали всеукраїнську благодійну платформу "Дітям наших Захисників". Зараз у ній вже понад 80 різних компаній та небайдужих людей щомісяця підтримує понад 250 дітей-сиріт", — розказує Володимир Ткаченко, Голова Ради директорів авіакомпанії "Українські вертольоти".

Під регулярною бізнес-опікою авіакомпанії "Українські вертольоти" зараз знаходиться 41 дитина-сирота полеглих Захисників із Києва та Київської області. Цього разу подарунки від авіакомпанії отримали ще й діти з Полтавщини: Владислав, Вікторія, Данило та Ростислав. Для них це був приємний сюрприз.

"Надзвичайно важливо, щоб у сучасних умовах, коли наша країна в війні, щоб соціально відповідальний бізнес надавав підтримку родинам, які постраждали від військової агресії. Найбільше це стосується тих діток, які втратили обох батьків. Щиро дякую, що за ініціативи авіакомпанії "Українські вертольоти" було створено всеукраїнську благодійну платформу "Дітям наших Захисників". Запрошуємо бізнес Полтавщини доєднатись до проєкту, який адресно підтримує дітей-сиріт", — зазначила Віта Рекотова, заступниця начальника Управління - начальник відділу з питань соціального захисту ветеранів та членів їх сімей Управління у справах реінтеграції, соціального захисту ветеранів та внутрішньо переміщених осіб Полтавської обласної військової адміністрації.

Завдяки авіакомпанії "Українські вертольоти" кожна дитина отримала можливість купити різних товарів на суму в 10 тисяч гривень. У візках опинились: іграшки, спортивний інвентар, кросівки, конструктори, товари для творчості. Усе це — не просто речі, які покращують якість життя дітей наших Захисників та Захисниць. Це прояв уваги соціально-відповідального бізнесу. Це продовження тих принципів, за які боролись їхні батьки.

"Дякуємо, що є такі люди, які дбають про таких діток. Я не знала про існування авіакомпанії "Українські вертольоти" до того, як з'явилася благодійна підтрмка. Добра не буває багато. Особливо тим дітям, які залишилися сиротами, бо їхні батьки загинули на фронті. Не знаю, чи була би в Вікторії можливість самій отак побувати в величезному гіпермаркеті та обирати все, що завгодно. Такий досвід дуже цінний. Звісно, що вона знаходиться на повному державному утриманні, але такого досвіду покупок у неї, мені здається, ще не було", — ділиться враженнями Наталія Науменко, офіційна опікунка Вікторії, директорка Яхницької спеціальної школи.

Стати підтримкою для дітей, які втратили обох найрідніших під час війни, можна заповнивши заявку на сайті благодійної платформи "Дітям наших Захисників". Проєкт реалізується авіакомпанією "Українські вертольоти" у партнерстві з Міністерством у справах ветеранів України, Державною службою України у справах дітей, Міжнародною торговою палатою — ICC Ukraine.