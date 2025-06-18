Інтерфакс-Україна
Події
11:17 18.06.2025

НВМК скасувало рішення про визначення "Будівельної фірми Паритетбудінвест" переможцем тендеру на будівництво 2-ї черги кладовища

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НВМК скасувало рішення про визначення "Будівельної фірми Паритетбудінвест" переможцем тендеру на будівництво 2-ї черги кладовища

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Комісія Антимонопольного комітету України (АМКУ) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель зобов'язала держустанову "Національне військове меморіальне кладовище" скасувати рішення про визначення ТОВ "Будівельна фірма Паритетбудінвест" переможцем тендеру на будівництво 2-ї черги НВМК.

У кінці травня у тендері на будівництво 2-ої черги НВМК перемогла "Будівельна фірма Паритетбудінвест" з Чорноморська, Одеська області.

Пізніше, 30 травня "Група компаній "Автострада", яка теж брала участь у тендері, подала скаргу на рішення замовника з визначення переможця, з вимогою зобов’язати замовника скасувати рішення про визначення переможця процедури закупівлі та повідомлення про намір укласти договір.

У держустанові "Національне військове меморіальне кладовище" в поясненні на скаргу зазначили, що на їх думку, рішення з визначення переможця є правомірним.

По результатам розгляду скарги, Комісія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель зазначила, що пропозиція переможця мала бути відхилена.

"Не відхиливши пропозицію переможця, замовник порушив вимоги пункту 44 Особливостей здійснення публічних закупівель, згідно з якими замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, зокрема, якщо тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації", - йдеться у тексті рішення.

В результаті Комісія АМКУ постановила зобов'язати держустанову "НВМК" скасувати рішення про визначення товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна фірма Паритетбудінвест" переможцем процедури закупівлі на будівництво 2-ої черги кладовища.

Станом на 16 червня рішення АМКУ виконано, шляхом скасування рішення про визначення переможця.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів у жовтні 2022 року схвалив створення Міністерством ветеранів держустанови "Національне військове меморіальне кладовище", а в серпні 2023 року схвалив реалізацію до серпня 2025 року його проєкту у Гатненській громаді поблизу Києва.

Тоді ще в. о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун 27 березня 2024 року заявив, що перші поховання на НВМК можуть розпочатися вже наприкінці літа - на початку осені 2024 року, а повністю побудувати весь комплекс планується до 2027 року. Пізніше він повідомив, що перші поховання передбачаються на початку або в середині осені 2024 року.

В серпні НВМК визначилося з переможцем на будівництво першої черги кладовища, ним став консорціум "Білдінг Юа" з Києва.

31 грудня 2024 року в НВМК заявили, що 2025 року мають намір розпочати почесні поховання та перепоховання захисників і захисниць, а також здійснити перші перепоховання на НВМК видатних українців, які боролися за незалежність України у ХХ столітті, але були поховані за межами держави.

Наприкінці березня 2025 року міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова заявила про плани розпочати перші поховання на НВМК у травні 2025 року.

30 травня в держустанові НВМК повідомили, що будівництво 1-го пускового комплексу 1-ї черги кладовища завершено, перші почесні поховання плануються найближчим часом.

Теги: #амку #паритетбудінвест #нвмк #тендер

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