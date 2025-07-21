НВМК домовилося з "Паритетбудінвест" про будівництво 2-ї черги меморіального кладовища

Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище" підписала договір з переможцем тендера на будівництво другої черги Національного військового меморіального кладовища (НВМК) в межах Гатненської територіальної громади (Фастівський р-н Київської обл.).

Згідно з інформацією на ресурсі Prozorro, ТОВ "Будівельна фірма "Паритетбудінвест" (Чорноморськ Одеської обл.) перемогла у повторному тендері. З ним підписано договір на будівництво на суму 1,211 млрд грн.

Друга черга будівництва складатиметься із шести пускових комплексів, зведення котрих планується завершити до кінця 2026 року. Зокрема, під час будівництва другої черги буде споруджено крематорій, будинок трауру, меморіальну будівлю, колумбарні стіни, сектори поховань, площу зі стелою та флагштоком, монументи. Також буде прокладено інженерні мережі, збудовано проїзди, облаштовано освітлення, продовж побудови усіх шести пускових комплексів територію озеленюватимуть.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів у жовтні 2022 року схвалив створення Міністерством ветеранів держустанови "Національне військове меморіальне кладовище", а в серпні 2023 року схвалив реалізацію до серпня 2025 року його проєкту у Гатненській громаді поблизу Києва.

Тоді ще в. о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун 27 березня 2024 року заявив, що перші поховання на НВМК можуть розпочатися вже наприкінці літа - на початку осені 2024 року, а повністю побудувати весь комплекс планується до 2027 року. Пізніше він повідомив, що перші поховання передбачаються на початку або в середині осені 2024 року.

У серпні 2024 року НВМК визначилося з переможцем на будівництво першої черги кладовища, ним став консорціум "Білдінг Юа" з Києва. А у повторному тендері на будівництво другої черги НВМК у липня 2025 року перемогла "Будівельна фірма "Паритетбудінвест".

Наприкінці березня 2025 року міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова заявила про плани розпочати перші поховання на НВМК у травні 2025 року.

30 травня в держустанові НВМК повідомили, що будівництво першого пускового комплексу першої черги кладовища завершено. Перші почесні поховання плануються найближчим часом. 20 червня в Мінветеранів теж заявили, що перші почесні поховання плануються найближчим часом.

2 липня тодішній прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що на НВМК до поховань підготовлено 6 тис. місць.

15 липня Калмикова заявила, що відомство відкрите до професійної дискусії, але призупинення будівництва НВМК в нинішніх умовах є недоцільним і не має юридичних підстав.