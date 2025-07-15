Калмикова: призупинення будівництва НВМК в нинішніх умовах є недоцільним і не має юридичних підстав

Міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова заявляє, що відомство відкрите до професійної дискусії, але призупинення будівництва Національного військового меморіального кладовища (НВМК) в нинішніх умовах є недоцільним і не має юридичних підстав.

"Архітектурний конкурс на концепцію Національного військового меморіального кладовища відбувся на початку 2023 року. За його результатами було визначено переможця. Наразі робота триває відповідно до затвердженої концепції. Водночас на окремі об’єкти — зокрема, Будинок трауру, Пам’ятник Невідомому солдату та інші ключові елементи меморіалу — передбачено проведення відкритих архітектурних конкурсів", - сказала Калмикова в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чому, не дивлячись за заклики, не було проведено відкритий архітектурний конкурс на проєкт НВМК.

Вона підкреслила, що новий архітектурний конкурс зупиняє будівництво і відкладає його на рік і більше.

"А в мене родини, яким треба ховати своїх близьких. Ще раз наголошую: конкурс уже відбувся. Якщо хтось тоді не взяв у ньому участі, ми відкриті до професійної дискусії в межах наступних етапів — але призупинення будівництва в нинішніх умовах є недоцільним і не має юридичних підстав", - додала міністр.

На запитання, коли все ж розпочнуться перші поховання на меморіальному кладовищі, Калмикова повідомила, що зараз там доупорядковується благоустрій і вже скоро почнуться поховання.

Крім того, вона відзначила, що судові тяганини не стануть на заваді для поховань: "В нас з цим немає ніяких проблем".

Серед іншого, міністр розповіла, що наразі до поховання підготовлено 6 тис. місць.

"Але за який час ми проведемо всі ці 6 тис. поховань, я поки не знаю. Потім у нас буде другий пусковий комплекс першої черги і в ньому буде ще 6 тис. місць", - додала вона.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів у жовтні 2022 року схвалив створення Міністерством ветеранів держустанови "Національне військове меморіальне кладовище", а в серпні 2023 року схвалив реалізацію до серпня 2025 року його проєкту у Гатненській громаді поблизу Києва.

Тоді ще в. о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун 27 березня 2024 року заявив, що перші поховання на НВМК можуть розпочатися вже наприкінці літа - на початку осені 2024 року, а повністю побудувати весь комплекс планується до 2027 року. Пізніше він повідомив, що перші поховання передбачаються на початку або в середині осені 2024 року.

В серпні 2024 року НВМК визначилося з переможцем на будівництво першої черги кладовища, ним став консорціум "Білдінг Юа" з Києва. А у повторному тендері на будівництво 2-ої черги НВМК у липня 2025 року перемогла "Будівельна фірма Паритетбудінвест".

Наприкінці березня 2025 року міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова заявила про плани розпочати перші поховання на НВМК у травні 2025 року.

30 травня в держустанові НВМК повідомили, що будівництво 1-го пускового комплексу першої черги кладовища завершено. Перші почесні поховання плануються найближчим часом. 20 червня в Мінветеранів теж заявили, що перші почесні поховання плануються найближчим часом.

2 липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що на НВМК до поховань підготовлено 6 тис. місць.