Стефанчук від імені Ради висловив співчуття через вбивство Парубія

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук висловив співчуття у зв’язку з трагічною загибеллю Андрія Парубія.

"Від імені Верховної Ради України висловлюю співчуття рідним і близьким Андрія. Вічна пам’ять", - написав він у фейсбуці.

Він нагадав, що Андрій Парубій із юності присвятив життя боротьбі за незалежність України. Він був одним із активних учасників національно-демократичного руху, комендантом Самооборони Майдану під час Революції Гідності, послідовним захисником української державності.