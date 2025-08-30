Інтерфакс-Україна
Події
13:22 30.08.2025

Стефанчук від імені Ради висловив співчуття через вбивство Парубія

1 хв читати
Стефанчук від імені Ради висловив співчуття через вбивство Парубія

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук висловив співчуття у зв’язку з трагічною загибеллю Андрія Парубія.

"Від імені Верховної Ради України висловлюю співчуття рідним і близьким Андрія. Вічна пам’ять", - написав він у фейсбуці.

Він нагадав, що Андрій Парубій із юності присвятив життя боротьбі за незалежність України. Він був одним із активних учасників національно-демократичного руху, комендантом Самооборони Майдану під час Революції Гідності, послідовним захисником української державності.

Теги: #вбивство_парубія #рада #співчуття

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:33 30.08.2025
Свириденко про загибель Парубія: Це глибока втрата для країни

Свириденко про загибель Парубія: Це глибока втрата для країни

13:18 30.08.2025
У Парубія стріляли 8 разів, нападник був на електровелосипеді, замаскований під кур'єра, – джерела

У Парубія стріляли 8 разів, нападник був на електровелосипеді, замаскований під кур'єра, – джерела

12:02 30.08.2025
Проєкт постанови про онлайн-трансляції Ради зареєстровано в парламенті

Проєкт постанови про онлайн-трансляції Ради зареєстровано в парламенті

11:50 29.08.2025
Кияни найкраще оцінюють діяльність "Євросолідарності" і "Голосу" в Раді – КМІС

Кияни найкраще оцінюють діяльність "Євросолідарності" і "Голосу" в Раді – КМІС

22:09 28.08.2025
Заява Верховної Ради України: Удар по представництву Євросоюзу в Києві - черговий перетин червоної лінії

Заява Верховної Ради України: Удар по представництву Євросоюзу в Києві - черговий перетин червоної лінії

20:10 28.08.2025
МЗС Ізраїлю висловило співчуття у зв'язку з атакою РФ по Києву

МЗС Ізраїлю висловило співчуття у зв'язку з атакою РФ по Києву

19:59 28.08.2025
Директорка "Грант Торнтон" Чала та Ярема з секретаріату Кабміну увійшли до складу наглядової ради "Укрпошти"

Директорка "Грант Торнтон" Чала та Ярема з секретаріату Кабміну увійшли до складу наглядової ради "Укрпошти"

19:03 28.08.2025
Комітет нацбезпеки рекомендує Раді ухвалити закон "Про військового омбудсмана"

Комітет нацбезпеки рекомендує Раді ухвалити закон "Про військового омбудсмана"

04:10 07.08.2025
Сибіга висловив співчуття з приводу загибелі урядовців Гани в катастрофі вертольота

Сибіга висловив співчуття з приводу загибелі урядовців Гани в катастрофі вертольота

13:19 09.07.2025
Зеленський висловив співчуття родині композитора Ігоря Поклада

Зеленський висловив співчуття родині композитора Ігоря Поклада

ВАЖЛИВЕ

У Львові вбили нардепа Парубія - Зеленський

У Львові встановлюють обставини вбивства політичного діяча, за даними джерел, йдеться про Андрія Парубія

Дозвіл на виїзд чоловіків 18-22 років не спричинив зростання пасажиропотоку – Держприкордонслужба

У Запоріжжі вже 28 постраждалих

Минула ніч стала п'ятою за кількістю випущених по Україні та знешкоджених дронів і ракет за всю війну

ОСТАННЄ

Число постраждалих у Запоріжжі через нічну комбіновану атаку РФ зросло до 29 осіб

У Львові вбили нардепа Парубія - Зеленський

У Львові встановлюють обставини вбивства політичного діяча, за даними джерел, йдеться про Андрія Парубія

Сили оборони відкинули окупантів у Дніпропетровській та Харківській областях - DeepState

Дозвіл на виїзд чоловіків 18-22 років не спричинив зростання пасажиропотоку – Держприкордонслужба

Шмигаль подякував США за дозвіл на закупівлю обладнання Україні на $329,1 млн для Patriot і Starlink

Польща примусово вислала 15 громадян України - ЗМІ

Відновлено залізничну інфраструктуру після нічного удару РФ по Київщині

У DeepState розповіли про тактику росіян з використанням антитепловізійних плащів

У Києві у сміттєвому баку знайшли цуценят, одне з них померло

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА