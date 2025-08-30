Інтерфакс-Україна
15:46 30.08.2025

Глава МЗС Польщі про вбивство Парубія: Україна втратила одного зі своїх найкращих синів

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський шокований новиною про вбивство народного депутата, ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія, висловив щирі співчуття його близьким і всій українській нації.

"Новина про його вбивство у Львові шокує. Я висловлюю щирі співчуття його близьким та всій українській нації, яка втратила одного зі своїх найкращих синів", - написав він у соцмережі Х у суботу.

"Я познайомився з Андрієм Парубієм як командиром Гвардії Майдану, коли ми, як міністри у Веймарському трикутнику, домовлялися про припинення вбивств у 2014 році. Пізніше він допоміг Польщі евакуювати наше консульство із Севастополя під час російського аншлюсу", - поділився спогадами Сікорський.

